أول دولة يزورها أمير قطر عقب العدوان الإسرائيلي على الدوحة
مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية
وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حتى يوليو 2025
إضافة المواليد 2025.. خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية
مأساة بالدقي.. طالب يُنهي حياته بعد خسارة أمواله في لعبة إلكترونية
الصحة: الخط الساخن 105 يحقق إنجازًا كبيرا خلال أغسطس بحل جميع الشكاوى
مدبولي: الأكاديمية الدولية للعمارة تعزز مكانة مصر كمنصة إقليمية وعالمية للمعرفة والإبداع
وزير المالية: عرضت 3 حزم تيسيرات جديدة على رئيس الوزراء.. ونحتاج إطارًا مؤسسيًا مع القطاع العقاري
المشاط: تمويلات تنموية بـ 1.7 مليار دولار دعمت مشروعات سكاتك في برنامج "نوفي"
رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟
توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وجامعات فرنسية وإيطالية وهولندية لدعم التعليم المعماري والعمراني
فريد: إصدار سندات توريق بنحو 211 مليار جنيه منذ 2022.. وتلقينا 31 طلبًا لتأسيس صناديق عقارية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير الاستثمار يفتتح معرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة على هامش اجتماعات التجارة الإفريقية بالقاهرة

وزير الاستثمار
وزير الاستثمار
ولاء عبد الكريم

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات معرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي عُقد على هامش اجتماعات المجلس الوزاري للتجارة الإفريقية، بمشاركة وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحضور وفود رسمية وممثلين عن مؤسسات إقليمية ودولية.

ويأتي المعرض ليؤكد حرص مصر على تمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل، ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول الإفريقية وتعزيز الشراكات العابرة للحدود.

وخلال الكلمة الافتتاحية، أكد الوزير أن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصادات الإفريقية، لما توفره من فرص عمل وحلول مبتكرة تسهم في سد فجوات الإنتاج والخدمات، مشدداً على أن تمكين الشباب ورواد الأعمال هو المدخل الحقيقي لتعزيز القدرة التنافسية لدول القارة وتحقيق النمو الشامل.

وأشار إلى أن هذا الحدث يأتي في وقت تستضيف فيه مصر اجتماعاً بالغ الأهمية، وهو الاجتماع الوزاري لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، الذي سيعقد مباشرة بعد هذا المنتدى، مشيراً إلى أن الخلوة التي عُقدت بالأمس شهدت مشاركة ممثلين من جميع الدول الإفريقية. وأوضح أن الاتفاقية تمثل حلماً كبيراً وسوقاً مشتركة لإفريقيا، لكنها تواجه العديد من التحديات التي تمت مناقشتها بالأمس وسيتم استكمالها في الاجتماعات القادمة.

كما أكد الوزير أن هناك تحديات رئيسية تواجه التجارة البينية في إفريقيا رغم الإمكانات الكبيرة، أبرزها ضعف الاتصال وارتفاع تكاليف الشحن، إضافة إلى نقص الخطوط الملاحية الكافية، وغياب المراكز المحورية لتوزيع المنتجات داخل القارة، إلى جانب محدودية التمويل اللازم لدعم حركة التجارة. وأوضح أن هذه القضايا تمثل أولوية للنقاش في الاجتماع الوزاري الذي تتشرف مصر برئاسته، بهدف دفع العمل قدماً في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

من جهته، أشاد السيد وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، بجهود حكومة جمهورية مصر العربية في دعم الاتفاقية واستضافتها لاجتماعات المجلس الوزاري، مؤكداً أن مبادرة التجارة الموجهة (GTI) أسهمت في تعزيز التجارة البينية الإفريقية، وأن اعتماد 19 شركة تجارية قارية يمثل خطوة استراتيجية لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من النفاذ إلى أسواق القارة.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذا اللقاء يمثل فرصة لبناء شراكات جديدة وتطوير سلاسل قيمة إفريقية تسهم في خلق فرص عمل وزيادة حجم التجارة البينية، معتبرًا أن إفريقيا قارتنا ومسؤوليتنا المشتركة، والقطاع الخاص هو الرافعة الأساسية لمستقبلها الأكثر تكاملاً وازدهاراً.

الاستثمار التجارة الخارجية التجارة الأفريقية

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

