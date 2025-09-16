الرئيس السيسي يبعث عددًا من برقيات التهنئة

أ ش أ

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى السيدة كلوديا شينباوم باردو، الرئيسة الدستورية للولايات المتحدة المكسيكية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد محمد رضا السيد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الولايات المتحدة المكسيكية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس جابرييل بوريتش فونت رئيس جمهورية شيلي؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد سيادته السيد عبدالعزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية شيلي بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى كل من:

فخامة الرئيس رودريجو تشافيس روبليس رئيس جمهورية كوستاريكا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

فخامة الرئيس نابيب أرماندو بوكيله رئيس جمهورية السلفادور؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

فخامة السيدة إيريس زيومارا كاسترو سارمينتو رئيسة جمهورية هندوراس؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

فخامة الرئيس دانيال أورتيجا سافيدرا وفخامة السيدة روزاريو موريللو الرئيسان المشاركان لجمهورية نيكاراجوا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.

