مدبولي: جذب الاستثمارات يتطلب إنشاء بنية داعمة من العمران

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “إننا نشهد خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة مصر في مجال العمارة والعمران، وحققنا إنجازات بارزة في مجال العمران انعكست في مشروعات كبرى، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة”.

وأوضح مدبولي، في حفل انطلاق الأكاديمية للعمارة والعمران اليوم، أن جذب الاستثمارات يتطلب إنشاء بنية داعمة من العمران، والأكاديمية الدولية للعمارة والعمران مشروع دولي مشترك يجمع بين العراقة المصرية والخبرة العالمية.

وأكد رئيس الوزراء أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في دعم هذه الطفرة العمرانية، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لبناء نظام تعليمي قوي للأجيال القادمة، خاصة في مجالات العمارة والتخطيط العمراني.

وأضاف أن الأكاديمية الوطنية للعمارة والعمران المستدام تعد إحدى المبادرات المهمة التي تهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة تساهم في تطوير المشروعات العمرانية الكبرى، وتعزيز الاستدامة في قطاع العمران.

وأشار مدبولي إلى أن الأكاديمية ستوفر برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الجامعات المحلية والدولية، لتأهيل الطلاب وتزويدهم بالمعرفة والخبرات اللازمة للعمل في مشروعات التنمية العمرانية الوطنية، خاصة في العاصمة الإدارية ومدن الجيل الجديد.

وفي ختام تصريحه، أكد رئيس الوزراء أهمية التكامل بين التخطيط العمراني والتعليم والتدريب، لتحقيق تنمية مستدامة تخدم مستقبل مصر وأجيالها القادمة.



