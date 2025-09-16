عاشور: الهدف من تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة هو تأسيس مركز تنوير محوري في مصر

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في فعاليات إطلاق وتدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، و/ "ستيفانيا جيانيني"، مساعد المدير العام لمنظمة اليونسكو لقطاع التعليم، والدكتور/ هاني هلال، رئيس كرسي اليونسكو لحفظ التراث الثقافي في جامعة القاهرة، وعدد من السفراء، ورؤساء الجامعات المصرية والأجنبية، ورؤساء المراكز والهيئات البحثية والمؤسسات الشريكة، وممثلي منظمة اليونسكو.

وكان في استقبال رئيس الوزراء ــ لدى وصوله مقر الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالعاصمة الإدارية الجديدة ــ الدكتور/ أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور/ عمر الحسيني، رئيس اللجنة التحضيرية للأكاديمية الدولية للعمارة والعمران.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي إلى قاعة الاحتفالية لبدء فعاليات الإطلاق والتدشين؛ حيث استمع إلى عدد من كلمات كبار المسئولين، من بينها كلمة الدكتور/ عمر الحسيني، رئيس اللجنة التحضيرية للأكاديمية الدولية للعمارة والعمران، والسفير/ "مايكل قواروني"، السفير الإيطالي لدى القاهرة، كما استمع رئيس الوزراء لكلمة السفير/ "إيريك شوفاليه"، سفير فرنسا لدى مصر، وكلمة/ "ستيفانيا جيانيني"، مساعد المدير العام لمنظمة اليونسكو لقطاع التعليم.

كما ألقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلمة أشار خلالها إلى أننا نلتقي اليوم في مناسبة استثنائية تسجل علامة مضيئة في مسيرة التعاون العلمي والأكاديمي بين مصر والعالم، بمناسبة تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران IAAU))، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وبمشاركة نخبة من الجامعات والمؤسسات الدولية المرموقة، من بينها: المدرسة الدولية للهندسة المعمارية في غرونوبل بفرنسا، وكلية الهندسة المعمارية بجامعة سابينزا في روما بايطاليا، ومعهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية، بجامعة إيراسموس روتردام بهولندا.

ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن حدث اليوم هو أحد أهم مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقت في مارس ٢٠٢٣، والتي ارتكز أحد محاورها الرئيسية على تعزيز المرجعية الدولية، بما يربط مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي بالأبعاد المحلية والعالمية؛ حيث كان الهدف أن يتمكن جميع العاملين والمنتسبين لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي من مواكبة المتغيرات المتسارعة على المستويين المحلي والدولي، ومتابعة البرامج الأكاديمية والمشاركة في المشروعات البحثية ذات الأولوية.

وفي الوقت نفسه، نوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن الهدف من تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران، هو تأسيس مركز تنوير محوري في مصر يعمل كقوة دافعة لتحقيق قفزة نوعية في التعليم والتعلم في مجالات: الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني؛ بهدف ربط التخصصات والاهتمامات المختلفة في المجالات ذات الصلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، إلى جانب تعزيز وإثراء سوق العمل من خلال توفير مهندسين معماريين ومخططين حضريين مؤهلين تأهيلاً عالياً وفق أحدث المعايير الدولية، فضلا عن تطوير مهارات وكفاءات المهنيين الحاليين في مجال العمارة والتخطيط الحضري في سوق العمل من خلال شهادات متخصصة ومعتمدة دوليًا، وكذا تعزيز التعاون المحلي بين المؤسسات التعليمية والتدريبية داخل جمهورية مصر العربية بالشراكة مع شركاء دوليين مشهورين.

كما أوضح الدكتور أيمن عاشور أن الأكاديمية تتميز بقدرتها على منح درجات مزدوجة بالشراكة مع مدارس دولية مرموقة وذات تصنيفات عالية في العمارة والعمران، ولا سيما في أوروبا، وذلك وفق تميّز كل مدرسة في مجال محدّد ضمن تخصصات العمارة، وتنسيق المواقع (المناظر الطبيعية)، والتصميم الحضري، والتخطيط، والتخصصات ذات الصلة، مضيفا أن هذه الأكاديمية لا تهدف فقط إلى تخريج معماريين ومخططي عمران متميزين فحسب، بل أيضًا إلى تقديم تدريبٍ مستمر ومتخصص للخريجين العاملين بالفعل في سوق العمل.