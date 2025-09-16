قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المشيخة العامة للطرق الصوفية تحدد مواعيد احتفالات المولد النبوي وأولياء الله لعام 2025
أول دولة يزورها أمير قطر عقب العدوان الإسرائيلي على الدوحة
مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية
وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حتى يوليو 2025
إضافة المواليد 2025.. خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية
مأساة بالدقي.. طالب يُنهي حياته بعد خسارة أمواله في لعبة إلكترونية
الصحة: الخط الساخن 105 يحقق إنجازًا كبيرا خلال أغسطس بحل جميع الشكاوى
مدبولي: الأكاديمية الدولية للعمارة تعزز مكانة مصر كمنصة إقليمية وعالمية للمعرفة والإبداع
وزير المالية: عرضت 3 حزم تيسيرات جديدة على رئيس الوزراء.. ونحتاج إطارًا مؤسسيًا مع القطاع العقاري
المشاط: تمويلات تنموية بـ 1.7 مليار دولار دعمت مشروعات سكاتك في برنامج "نوفي"
رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟
توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وجامعات فرنسية وإيطالية وهولندية لدعم التعليم المعماري والعمراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تتابع الموقف التنفيذي لدعم أهالي مشروعات السكن البديل للمناطق المطورة

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لجهود وخدمات الوزارة في دعم أهالي مشروعات السكن البديل للمناطق المطورة، حيث تأتي تلك الجهود تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير الخدمات المتكاملة لحماية ودعم سكان المشروعات البديلة للمناطق العشوائية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة حريصة على استمرار مواصلة الجهود المبذولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشددة على قيام الوزارة بتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين دون تمييز، بالإضافة إلى سعيها إلى تطوير خدماتها في مختلف أنحاء الجمهورية وتنسيق الجهود بهدف إنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل ورفع مستوى معيشتهم، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، فضلا عن تشجيع القطاعين الأهلي والخاص، ومشاركتهما في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لتدخلات الوزارة، والمتمثل في تنفيذ مشروعات فرش وتأثيث الوحدات السكنية، وكذلك خطة الوزارة لدعم أهالي مشروعات السكن البديل، حيث قامت الوزارة بفرش وتأثيث الوحدات السكنية لإجمالي 5109 وحدات سكنية في مشروعات للسكن البديل للمناطق المطورة، ومشروع تطوير جزيرة الوراق، ومشروع تأثيث الوحدات السكنية المخصصة لمبادرة "بداية جديدة"، ومن المستهدف تنفيذ أعمال فرش وتأثيث عدد 1863 وحدة خلال العام الجاري.

ونفذت الوزارة خلال الفترة من فبراير وحتي سبتمبر الجاري عددًا من الأنشطة في تلك المناطق منها تنفيذ حملة إفطار "أهالينا" لتوزيع سلة السلع الغذائية ووجبات الإفطار خلال شهر رمضان 2025، وتنفيذ حزمة متنوعة من القوافل الطبية التوعوية، فضلا عن دعم أهالي مشروع زهور 15 مايو بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.

وتطرق الاجتماع إلى خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة في إطار حرصها على تحسين جودة حياة الأسر والأطفال داخل المجتمعات السكنية البديلة والارتقاء بمستوى معيشتهم، حيث سيتم إطلاق حملة بعنوان "خليك سند" تستهدف حزمة من متنوعة من الأنشطة التنموية لطلاب المرحلة الابتدائية لسكان تلك المناطق خلال الفترة المقبلة، تتمثل في إجراء الكشف الطبي على 5500 طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية داخل مدارس مشروعات السكن البديل، وتوفير نظارات طبية، وتوفير مستلزمات مدرسية، بالإضافة إلى إقامة حزمة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية خلال يوم التنفيذ.

التضامن الاجتماعي وزارة التضامن مايا مرسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

الزمالك

الزمالك يدرس التعاقد مع مصطفى أشرف

ترشيحاتنا

كارولين عزمي ٠

كارولين عزمي تخطف الأنظار عبر إنستجرام ..شاهد

دوري أبطال أوروبا

رومينيجه يشيد بنظام دوري أبطال أوروبا الجديد: أكثر إثارة ويمنع الاستهانة بالمباريات

محمد صلاح

محمد صلاح يتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

بالصور

وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها

وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها
وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها
وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها

10 طرق طبيعية لتنظيف القولون

10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..
10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..
10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..

تسلا تواجه حرب قانونية بقيمة 329 مليون جنيه بسبب السيارات ذاتية القيادة

تسلا
تسلا
تسلا

أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟

أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟
أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟
أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟

فيديو

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد