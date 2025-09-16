وزيرة التضامن تتابع الموقف التنفيذي لدعم أهالي مشروعات السكن البديل للمناطق المطورة

عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لجهود وخدمات الوزارة في دعم أهالي مشروعات السكن البديل للمناطق المطورة، حيث تأتي تلك الجهود تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير الخدمات المتكاملة لحماية ودعم سكان المشروعات البديلة للمناطق العشوائية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة حريصة على استمرار مواصلة الجهود المبذولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشددة على قيام الوزارة بتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين دون تمييز، بالإضافة إلى سعيها إلى تطوير خدماتها في مختلف أنحاء الجمهورية وتنسيق الجهود بهدف إنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل ورفع مستوى معيشتهم، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، فضلا عن تشجيع القطاعين الأهلي والخاص، ومشاركتهما في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لتدخلات الوزارة، والمتمثل في تنفيذ مشروعات فرش وتأثيث الوحدات السكنية، وكذلك خطة الوزارة لدعم أهالي مشروعات السكن البديل، حيث قامت الوزارة بفرش وتأثيث الوحدات السكنية لإجمالي 5109 وحدات سكنية في مشروعات للسكن البديل للمناطق المطورة، ومشروع تطوير جزيرة الوراق، ومشروع تأثيث الوحدات السكنية المخصصة لمبادرة "بداية جديدة"، ومن المستهدف تنفيذ أعمال فرش وتأثيث عدد 1863 وحدة خلال العام الجاري.

ونفذت الوزارة خلال الفترة من فبراير وحتي سبتمبر الجاري عددًا من الأنشطة في تلك المناطق منها تنفيذ حملة إفطار "أهالينا" لتوزيع سلة السلع الغذائية ووجبات الإفطار خلال شهر رمضان 2025، وتنفيذ حزمة متنوعة من القوافل الطبية التوعوية، فضلا عن دعم أهالي مشروع زهور 15 مايو بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.

وتطرق الاجتماع إلى خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة في إطار حرصها على تحسين جودة حياة الأسر والأطفال داخل المجتمعات السكنية البديلة والارتقاء بمستوى معيشتهم، حيث سيتم إطلاق حملة بعنوان "خليك سند" تستهدف حزمة من متنوعة من الأنشطة التنموية لطلاب المرحلة الابتدائية لسكان تلك المناطق خلال الفترة المقبلة، تتمثل في إجراء الكشف الطبي على 5500 طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية داخل مدارس مشروعات السكن البديل، وتوفير نظارات طبية، وتوفير مستلزمات مدرسية، بالإضافة إلى إقامة حزمة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية خلال يوم التنفيذ.