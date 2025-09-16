قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يتم حظر إسرائيل من المشاركة في الفعاليات الرياضية الدولية؟| اعرف الإجابة
المشيخة العامة للطرق الصوفية تحدد مواعيد احتفالات المولد النبوي وأولياء الله لعام 2025
أول دولة يزورها أمير قطر عقب العدوان الإسرائيلي على الدوحة
مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية
وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حتى يوليو 2025
إضافة المواليد 2025.. خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية
مأساة بالدقي.. طالب يُنهي حياته بعد خسارة أمواله في لعبة إلكترونية
الصحة: الخط الساخن 105 يحقق إنجازًا كبيرا خلال أغسطس بحل جميع الشكاوى
مدبولي: الأكاديمية الدولية للعمارة تعزز مكانة مصر كمنصة إقليمية وعالمية للمعرفة والإبداع
وزير المالية: عرضت 3 حزم تيسيرات جديدة على رئيس الوزراء.. ونحتاج إطارًا مؤسسيًا مع القطاع العقاري
المشاط: تمويلات تنموية بـ 1.7 مليار دولار دعمت مشروعات سكاتك في برنامج "نوفي"
رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

خلال حملة على الأسواق.. تحرير 9 محاضر لمنشآت مخالفة في مطروح

ايمن محمود

نظمت لجنة التفتيش على المحلات التجارية والمطاعم، برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف، وبحضور نائب رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، وبالتنسيق مع الجهات المعنية من مديرية الصحة، والطب البيطري، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومكاتب التموين والعمل، ومندوبي الكهرباء والتأمينات الاجتماعية، وإدارة التراخيص والبيئة، حملة موسعة استهدفت عددًا من المنشآت والمطاعم بمدينة مرسى مطروح.

وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر متنوعة لمخالفات خاصة بالكهرباء، والنظافة، والبيئة، وإشغال الطريق، مع تنفيذ الإزالة الفورية بتواجد شرطة المرافق.

كما تم توجيه 6 إنذارات تتعلق بالسلامة المهنية والصحة العامة، وعدم الاشتراك في التأمينات لبعض العاملين، وكذلك  تم إعدام كميات  من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتوصية بإغلاق مكان تجهيز أحد المطاعم خارج المنشأة بعد رفع جميع الإشغالات والتحفظ عليها. 

وأهابت اللجنة بأصحاب المنشآت الغذائية الالتزام بالاشتراطات الصحية ونظافة أماكن التجهيز والتخزين ومصادر الأطعمة، مع الترحيب باستقبال أي شكاوى من المواطنين تتعلق بجودة وسلامة الغذاء.

وأشاد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بجهود تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية على مدار الموسم الصيفى للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة بالأسواق والتزام المحال بالالتزامات والاشتراطات البيئية والمعايير الصحية بما أسهم في تعزيز ثقافة الجودة وتحسين مستوى الخدمات الغذائية والسياحية بالمحافظة وسلامة المواطنين وزائرى المحافظة.

وقال إن محافظة مطروح شهدت إقبالا كبيرا من المصطافين والزائرين خلال موسم الصيف، مشدداً على استمرار الجهود والحملات على الأسواق خلال موسم الشتاء، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين.

من ناحية أخرى، وفى وقت سابق، تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استعدادات فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح للعام الدراسى الجديد 2025 / 2026  مع الانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة لـ15 مدرسة ودخولها  الخدمة التعليمية هذا العام بإجمالي عدد فصول 212  فصلا بتكلفة استثمارية بلغت 260.1 مليون جنيه، بالإضافة إلى إجراء  أعمال الصيانة  الشاملة والعاجلة لـ32 مدرسة بإجمالى تكلفة بلغت 55 مليون جنيه، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتقليل أعداد الكثافات بالفصول واستيعاب مزيد من الطلاب مع إتاحة الخدمة التعليمية بجميع القرى والتجمعات البعيدة والنائية وتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد الطلاب تماشيا مع رؤية مصر 2030.

وأوضح المهندس طارق عبد الله، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، أنه تم المرور على 430 مدرسة بمختلف مدن ومراكز المحافظة للتأكد من جاهزيتها لبدء العام الدراسى الجديد والانتهاء من تسليم وتجهيز 15 مدرسة  ودخولها الخدمة التعليمية، وجار الانتهاء من تسليم 4 مدارس أخرى بمراكز بمطروح وبرانى وسيوة بـ85 فصلا وبتكلفة بلغت 90.9 مليون جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال صيانة شاملة لـ16 مدرسة بتكلفة 52.2 مليون جنيه وصيانة عاجلة لـ16 مدرسة أخرى بتكلفة بلغت 2.7 مليون جنيه.

مطروح محافظة مطروح

وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها

