وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تم تدريب المعلمين بشكل كبير على المناهج الجديدة و هناك حالة رضا كبيرة على هذه المناهج

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مؤتمر صحفي بحضور محرري التعليم : انه لاول مرة تم اشراك المعلمين في وضع المناهج

واضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : تم رفع المناهج على موقع وزارة التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد و كلها مناهج ممتاذة

وبدأ منذ قليل مؤتمر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بحضور محرري ملف التعليم في مقر صندوق دعم المشروعات التعليمية .

وقال وزير التعليم : العام الدراسي الجديد يبدأ بعد 4 أيام حيث يبدأ 20 سبتمبر دون تأجيل

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 في مصر

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بدء العام الدراسي القادم 2025 / 2026 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات يوم 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026 وفيما يلي معلومات رسمية عن العام الدراسي الجديد :

مدة العام الدراسي الجديد 36 أسبوعًا دراسيًا

عدد أيام الدراسة الفعلية يبلغ 172 يومًا، منها 88 يومًا للفصل الأول و84 يوما للفصل الثاني

يبدأ الفصل الدراسي الأول من 20 سبتمبر 2025 حتى 22 يناير 2026

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026

موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول تبدأ يوم السبت 17 يناير 2026

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني السبت 4 يونيو 2026.

إجازة نصف العام 2026 مدتها أسبوعين من السبت الموافق 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026

امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبدأ التجهيز لها الأحد الموافق 31 مايو 2026

تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونية 2026.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.