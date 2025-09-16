الوعي: كلمة الرئيس بالقمة العربية رسالة قوية لحماية السيادة الوطنية

قال محمد فؤاد زغلول، رئيس لجنة المجالس المحلية بحزب الوعى، وعضو الهيئة العليا للحزب، إن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الإسلامية بالدوحة جاءت بمثابة رسالة قوة وإصرار على أن مصر لن تتهاون في الدفاع عن قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأضاف فؤاد، في بيان له، أن الرئيس السيسي تحدث بوضوح وشفافية، مؤكداً أن وحدة الموقف العربي والإسلامي هي السلاح الحقيقي لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وأن مصر تتحمل مسؤوليتها التاريخية في قيادة هذا التوجه وحماية الأمن القومي للمنطقة.

وأشار فؤاد، إلى أن الكلمة حملت دعوة صريحة للمجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والتأكيد على أن استمرار سياسة القوة والاحتلال لن تجلب سوى مزيد من عدم الاستقرار والصراع.

وأكد فؤاد، أن خطاب الرئيس عكس المكانة القيادية لمصر ودورها المحوري في الدفاع عن الحقوق العربية، مشدداً على أن القاهرة ستظل صوت الحق والدرع الواقية في مواجهة كل محاولات النيل من سيادة الدول أو تصفية القضية الفلسطينية.