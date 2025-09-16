قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يختار أمجد الوكيل عضوا بمجلس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية
تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.. اعرف التفاصيل
وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 192 برنامجًا جديدًا بالجامعات الأهلية
ماذا يحدث في غزة؟.. إسرائيل تجتاح القطاع بريا .. وترامب يهاجم حماس .. والفصائل الفلسطينية: حياة المحتجزين في رقبة نتنياهو
أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: جنبنا مصر دفع 18 مليارا و59 مليون دولار في 25 تحكيما دوليا
توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم | تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالعاصمة الإدارية الجديدة
علي جمعة: الصدق خلقٌ إسلامي عظيم ومنَّة من الله على عباده الصالحين
برلمان

الوعي: كلمة الرئيس بالقمة العربية رسالة قوية لحماية السيادة الوطنية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد الشعراوي

قال محمد فؤاد زغلول، رئيس لجنة المجالس المحلية بحزب الوعى، وعضو الهيئة العليا للحزب، إن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الإسلامية بالدوحة جاءت بمثابة رسالة قوة وإصرار على أن مصر لن تتهاون في الدفاع عن قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأضاف فؤاد، في بيان له، أن الرئيس السيسي تحدث بوضوح وشفافية، مؤكداً أن وحدة الموقف العربي والإسلامي هي السلاح الحقيقي لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وأن مصر تتحمل مسؤوليتها التاريخية في قيادة هذا التوجه وحماية الأمن القومي للمنطقة.

وأشار فؤاد، إلى أن الكلمة حملت دعوة صريحة للمجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والتأكيد على أن استمرار سياسة القوة والاحتلال لن تجلب سوى مزيد من عدم الاستقرار والصراع.

وأكد فؤاد، أن خطاب الرئيس عكس المكانة القيادية لمصر ودورها المحوري في الدفاع عن الحقوق العربية، مشدداً على أن القاهرة ستظل صوت الحق والدرع الواقية في مواجهة كل محاولات النيل من سيادة الدول أو تصفية القضية الفلسطينية.

الوعي الرئيس السيسي الدوحة قمة الدوحة

بويك
التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه
ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة
صحة الشرقية
