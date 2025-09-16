كيفية اشتراك المصريين بالخارج في نظام المعاشات لضمان مستقبل آمن

يبحث الكثير من المصريين العاملين في الخارج فى مختلف دول العالم، عن كيفية الاشتراك فى التأمينات الحصول على معاشات عند خروجهم على سن المعاش، وعن سبل الحصول على تأمين اجتماعي يكفل لهم حياة كريمة بعد سنوات العمل، ويضمن مستقبلًا آمنًا لأسرهم في حال انقطاع الدخل.

ودعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جميع المصريين بالخارج للإسراع في الاشتراك بنظام التأمين الاجتماعي، مؤكدة أن هذا النظام لا يقتصر على حماية العامل فقط، بل يمتد أثره ليشمل أسرته من بعده.

مظلة حماية ممتدة

وأوضحت الهيئة أن الاشتراك في النظام يتيح للمؤمن عليه الحق في الحصول على معاش تقاعدي، بالإضافة إلى استفادة أسرته بالمعاش بعد وفاته، بما يحميهم من مخاطر الفقر والعوز، ويحقق عنصر الأمان الاجتماعي.

كما يتم تحديد فئة الاشتراك وفقًا لما يختاره المؤمن عليه من دخل شهري، بما يتناسب مع قدراته المالية وظروف عمله.

كيفية الاشتراك فى التأمينات

حددت الهيئة اليومية للتأمينات الاجتماعية مجموعة من المستندات المطلوبة للاشتراك، وهي:

1- صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

2- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

3- طلب اشتراك مؤمن عليه وفق النموذج (1).

4- صحيفة البيانات الأساسية (نموذج 3) في حالة وجود مدد سابقة للمؤمن عليه.

5- بيان بمدد الاشتراك أو مدى استحقاق معاش آخر (نموذج 4).

6- تقرير اللياقة الطبية من الجهة المختصة.

وتم توفير النماذج عبر الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية، فضلًا عن إمكانية التواصل الإلكتروني المباشر.