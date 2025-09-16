قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 192 برنامجًا جديدًا بالجامعات الأهلية
ماذا يحدث في غزة؟.. إسرائيل تجتاح القطاع بريا .. وترامب يهاجم حماس .. والفصائل الفلسطينية: حياة المحتجزين في رقبة نتنياهو
أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: جنبنا مصر دفع 18 مليارا و59 مليون دولار في 25 تحكيما دوليا
توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم | تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالعاصمة الإدارية الجديدة
علي جمعة: الصدق خلقٌ إسلامي عظيم ومنَّة من الله على عباده الصالحين
وزير التعليم : البكالوريا هي IG الغلابة
عبد الصمد ماهر: بورسعيد "نموذج تجريبي" لاكتشاف العقبات قبل تعميم التأمين الصحي
أخبار البلد

كيفية اشتراك المصريين بالخارج في نظام المعاشات لضمان مستقبل آمن

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

يبحث الكثير من المصريين العاملين في الخارج فى مختلف دول العالم، عن كيفية الاشتراك فى التأمينات الحصول على معاشات عند خروجهم على سن المعاش، وعن سبل الحصول على تأمين اجتماعي يكفل لهم حياة كريمة بعد سنوات العمل، ويضمن مستقبلًا آمنًا لأسرهم في حال انقطاع الدخل.

ودعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جميع المصريين بالخارج للإسراع في الاشتراك بنظام التأمين الاجتماعي، مؤكدة أن هذا النظام لا يقتصر على حماية العامل فقط، بل يمتد أثره ليشمل أسرته من بعده.

مظلة حماية ممتدة

وأوضحت الهيئة أن الاشتراك في النظام يتيح للمؤمن عليه الحق في الحصول على معاش تقاعدي، بالإضافة إلى استفادة أسرته بالمعاش بعد وفاته، بما يحميهم من مخاطر الفقر والعوز، ويحقق عنصر الأمان الاجتماعي. 

كما يتم تحديد فئة الاشتراك وفقًا لما يختاره المؤمن عليه من دخل شهري، بما يتناسب مع قدراته المالية وظروف عمله.

كيفية الاشتراك فى التأمينات 
حددت الهيئة اليومية للتأمينات الاجتماعية مجموعة من المستندات المطلوبة للاشتراك، وهي:

1- صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

2- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

3- طلب اشتراك مؤمن عليه وفق النموذج (1).

4- صحيفة البيانات الأساسية (نموذج 3) في حالة وجود مدد سابقة للمؤمن عليه.

5- بيان بمدد الاشتراك أو مدى استحقاق معاش آخر (نموذج 4).

6- تقرير اللياقة الطبية من الجهة المختصة.

وتم توفير النماذج عبر الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية، فضلًا عن إمكانية التواصل الإلكتروني المباشر.

