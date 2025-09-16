قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التخطيط: منصة التدريب الرقمي تعزز كفاءة أعضاء وموظفي النيابة الإدارية
الذهب يلامس أعلى مستوى تاريخي للأونصة عند 3699 دولارًا وسط رهانات على خفض الفائدة الأمريكية
بدء عمليات إخلاء بميناء الحديدة في اليمن تزامنا مع تحذيرات إسرائيلية
اندلاع حريق هائل بمجمع صناعي في قرية الراهبين بالغربية.. و5 سيارات مطافئ تتدخل لإخماد النيران
خرق القانون لن يستمر .. رسالة عاجلة من قطر إلى نتنياهو
82 شهيدًا في غارات إسرائيلية بينهم 72 بمدينة غزة جراء العملية العسكرية
«لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك».. رئيس قضايا الدولة يكشف لـ صدى البلد سر اللافتة الموضوعة على مكتبه
مشروعان ضخمان.. مصر وروسيا تُسرّعان التعاون الاستراتيجي
وزير دفاع إسرائيل: سندمر غزة إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين وتسلم سلاحها
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
مدبولي يستقبل نائب رئيس وزراء روسيا لبحث تعزيز التعاون المشترك
رئيس الأركان الإسرائيلي: بدأنا تعميق العملية العسكرية نحو قلب مدينة غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد

سلع غذائية ارشيفيه
سلع غذائية ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد،  حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية الأساسية، في ظل متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضبط الأسواق وضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة تتماشى مع احتياجات المواطنين.

وفيما يخص أسعار اللحوم والدواجن، سجل سعر الكيلو من اللحم البلدي ما بين 300 و350 جنيهًا، بينما بلغ سعر الدواجن البيضاء نحو 75 إلى 80 جنيهًا للكيلو. أما كرتونة البيض فقد تراوحت ما بين 120 و125 جنيهًا، في حين وصل سعر كيلو الفول البلدي إلى 30 – 35 جنيهًا، وكيلو الدقيق إلى 23 جنيهًا.


وبالنسبة للسلع التموينية الأساسية، بلغ سعر كيلو السكر 23 جنيهًا، وسجلت المكرونة (400 جرام) من 10 إلى 12 جنيهًا. فيما تراوح سعر الأرز ما بين 240 جنيهًا للفة المكونة من 10 أكياس و235 جنيهًا للشكارة زنة 10 كجم. كما بلغ سعر زجاجة الزيت (1 لتر) 54 جنيهًا، بينما وصل سعر العبوة الكبيرة (5 لترات) إلى 305 جنيهات.

وفيما يتعلق بمنتجات السمن، سجل سعر الكيلو 65 جنيهًا، وعبوة الـ2 كجم 127 جنيهًا، بينما تراوح سعر السمن البيضاء (2 كجم) عند 117 جنيهًا. كما بلغ سعر الشاي العبوة الكبيرة 52 جنيهًا، وسجلت لفة الجلاش 12 جنيهًا.

وتعمل المحافظة على طرح مبادرات متنوعة للتخفيف عن كاهل الأسر، من خلال المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وتنظيم معارض لبيع السلع بأسعار تنافسية، إلى جانب التعاون مع المزارعين المحليين لتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة. وتستهدف هذه الجهود ضمان استقرار الأسواق وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في مختلف مراكز المحافظة.

وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا بملف ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، من خلال التوسع في المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وتنظيم المعارض الموسمية. ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة تستهدف دعم الأسر محدودة الدخل، وتعزيز دور المبادرات المحلية في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد سلعة اسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

ترشيحاتنا

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

بالصور

لعشاق رام.. عودة السيارة الأسطورية متوسطة الحجم في هذا الموعد

رام
رام
رام

ظهور أول صورة حقيقية لـ كرتونة آيفون 17 الجديد

آيفون 17 الجديد
آيفون 17 الجديد
آيفون 17 الجديد

كثرة التبول ليلًا.. إشارة خفية لأمراض قاتلة

كثرة التبول ليلًا.. إشارة خفية لأمراض قاتلة
كثرة التبول ليلًا.. إشارة خفية لأمراض قاتلة
كثرة التبول ليلًا.. إشارة خفية لأمراض قاتلة

3 شركات كبرى تعلن توقف مبيعات السيارات الكهربائية فجأة.. ماذا حدث؟

استدعاء سيارات
استدعاء سيارات
استدعاء سيارات

فيديو

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد