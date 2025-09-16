أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه على أوروبا أن تتوقف عن شراء النفط من روسيا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية .

قال ترامب: على زيلينسكي التوصل إلى اتفاق مع بوتين لوقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير واعتراض الدفاعات الجوية لـ87 مسيرة أوكرانية فوق أرض روسية الليلة الماضية.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 1330 عسكريا أوكرانيا بعمليات القوات الروسية على مختلف محاور القتال، في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال 24 ساعة.

وأفادت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية بأنه جاء في تقرير الوزارة اليومي حول نتائج العمليات، الأحد، أن "وحدات من تجمع قوات "سيفير" (الشمال) ألحقت خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 170 عسكريا".