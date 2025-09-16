قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترتيبات وتحركات مكثفة بالأهلي قبل انعقاد الجمعية العمومية
دعاء بداية العام الدراسي الجديد.. كلمات قصيرة تمنحك التوفيق والنجاح
إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه
نتنياهو يزعم: قواتنا تعمل بمدينة غزة لهزيمة حماس
حادث تصادم سيارتين نقل بالبحيرة.. صور
الإيجار القديم .. شروط طلب تخصيص وحدة سكنية
تصعيد خطير .. مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة
الآثار تحيل اختفاء أسوار ملكية للنيابة .. وتعمم صورتها على الموانئ والمطارات
نتنياهو أمر بقصف ابني حتى الموت.. عائلات أسرى الاحتلال تصرخ أمام منزله: أوقفوا المجـ زرة
فتح فرص استثمارية أمام شركات سعودية كبرى بالمدن الجديدة ومنطقة ماسبيرو
رئيس الوزراء يلتقي عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية
مدبولي: لا يوجد بأنظمة التعليم ما يسمى بوضع الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اللقاء الدوري الأسبوعي مع المواطنين لبحث شكاواهم وطلباتهم المقدمة من قاطني أحياء ومراكز العجوزة والعمرانية وجنوب الجيزة وكرداسة تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين وتحقيق استجابات سريعة وملموسة لمشكلاتهم.

وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى عدد من الشكاوى حيث وجّه بتشكيل لجان قانونية وهندسية متخصصة لمعاينة وفحص الموضوعات المعروضة، وإبداء الرأي القانوني اللازم بما يكفل تحقيق العدالة وحفظ حقوق المواطنين.

ففي حي العجوزة، كلف المحافظ لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لفحص شكوى متضرر من مخالفات بناء حديثة بشارع السودان، ومراجعة ملف التصالح بالكامل.

وفي حي العمرانية استجاب المحافظ لشكوى مواطن من إزعاج أجهزة التكييف بأحد المولات بشارع محمود سامي البارودي، حيث وجّه بإلزام المسؤولين عن المنشأة بتلافي اسباب الشكوي للحد من الضوضاء.

كما ناقش المحافظ شكوى مواطن بحي العمرانية من أعمال بناء مخالفة بأحد العقارات المجاورة، حيث وجّه بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مدينة الجيزة لدراسة الملف وإبداء الرأي القانوني .

كما تناول اللقاء شكاوى أخرى مقدمة من مواطني جنوب الجيزة وكرداسة، شدّد المحافظ على سرعة التعامل معها بشكل فوري.

وأكد المهندس عادل النجار أن اللقاءات الدورية، إلى جانب الجولات الميدانية المستمرة، تمثل منصة مباشرة للتواصل مع المواطنين وتعزيز الثقة بينهم وبين الدولة، مشددًا على أن جميع الشكاوى تُدرس بجدية، وما يُتخذ بشأنها من قرارات يتم تنفيذه على أرض الواقع وفق الأطر القانونية.

حضر اللقاء كل من: إبراهيم الشهابي، وهند عبد الحليم نواب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد جابر المستشار القانوني للمحافظة، والأستاذ أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز المعنية.

محافظ الجيزة قنوات التواصل المباشر مع المواطنين مخالفات بناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

الدواجن

%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

ترشيحاتنا

أشغال شقة

إسلام مبارك: السينما حررتني كممثلة .. وأشغال شقة جدا قدمني للجمهور المصري

دينا أبو الخير

دينا أبو الخير: التفرقة بين الأبناء خطر يولد الكراهية

سونيا الحبال

سونيا الحبال تكشف طاقة الزمن ودورها في توجيه المسار

بالصور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

امام عاشور
امام عاشور
امام عاشور

كيف تحقق الأمهات التوازن بين العمل ومتابعة الأبناء دراسيا؟.. بدون الشعور بالإنهاك

كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟
كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟
كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟

10 خطوات ذكية تساعد الأمهات في تجهيز الأطفال للعام الدراسي الجديد

نصائح للأمهات لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي
نصائح للأمهات لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي
نصائح للأمهات لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي

البرنامج الكامل لمهرجان هي الفنون She Arts يكشف عن عروض مميزة وأنشطة متنوعة

عايدة الأيوبي
عايدة الأيوبي
عايدة الأيوبي

فيديو

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد