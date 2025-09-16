قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
لتقليل الكثافات الطلابية..619 فصلاً دراسياً جديداً في مدارس الجيزة

أحمد زهران

توسعات جديدة لخدمة العملية التعليمية وتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول الدراسية في محافظة الجيزة.

حيث تستقبل محافظة الجيزة العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 بدخول 22 مدرسة جديدة وتوسعات تضاف إلى الخدمة التعليمية.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المشروعات التعليمية الجديدة بلغت تكلفتها 511 مليون جنيه وأسهمت في توفير 619 فصلاً دراسياً .

وأوضح المحافظ أنه سيتم دخول 16 مدارس إنشاء جديد للخدمة بتكلفة 446.870 مليون جنيه بإجمالي 564 فصلاً دراسياً بالإضافة إلى 4 مدارس توسعات وتعلية بتكلفة نحو 31.936 مليون جنيه بإجمالي 35 فصلاً دراسياً فضلاً عن مدرستين إحلال جزئي وصيانة شاملة بتكلفة 32.204 مليون جنيه بإجمالي 20 فصلاً دراسياً.

وأشار المحافظ إلى أن المدارس المقرر دخولها الخدمة تقع بمراكز منشأة القناطر والبدرشين وأبو النمرس والعياط والصف ومدينة السادس من أكتوبر، إضافة إلى أحياء الهرم وبولاق الدكرور والعمرانية وذلك في إطار سعي الدولة نحو رفع كفاءة المنظومة التعليمية.

وأوضح النجار أن دخول المدارس الجديدة إلى الخدمة سيساهم بشكل مباشر في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، مؤكداً حرص المحافظة الدائم على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة والمجتمع المدني لتوفير أراضٍ لإقامة مدارس جديدة لمواجهة الكثافات العالية .

وشدد المحافظ على تنفيذ كافة التجهيزات التي تكفل الحفاظ على السلامة العامة للطلاب مع التأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس إلى جانب توفير المناخ الملائم للطلاب وتنفيذ جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بكافة المدارس من دورات مياه ونوافذ وإنارة وأسوار وبوابات، ومنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ورفع أي مخلفات بشكل فوري.

وأضاف المحافظ أن الدولة لا تدخر جهداً في تطوير العملية التعليمية وتوفير بيئة دراسية آمنة ومتكاملة للطلاب مشيراً إلى أن التعليم يعد الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري وتنمية قدراته وهو ما تضعه القيادة السياسية على رأس أولوياتها.

