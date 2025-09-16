مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ينعى الفنان العالمي روبرت ريدفورد

ينعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، ببالغ الحزن والأسى النجم العالمي الكبير روبرت ريدفورد، أحد أبرز رموز السينما الأمريكية والعالمية، وصاحب البصمة المؤثرة في تاريخ الفن السابع سواء كممثل أو كمخرج أو كمنتج.



شكّل ريدفورد على مدى عقود طويلة رمزاً للإبداع والشغف بالسينما، وترك إرثًا فنيًا خالدًا امتد من الشاشة الفضية إلى تأسيس مهرجان "ساندانس" السينمائي، الذي تحول إلى منصة عالمية لدعم السينما المستقلة وإبراز المواهب الجديدة.



وفي هذا السياق، صرح الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلاً:

"برحيل روبرت ريدفورد نفقد واحداً من القامات السينمائية التي آمنت بقوة الفن في إحداث التغيير، ونجحت في أن تضع السينما المستقلة على الساحة العالمية. لقد كان صانع سينما حقيقي مهد الطريق لأجيال من المبدعين. باسمي وباسم مهرجان القاهرة السينمائي، أتقدم بخالص التعازي إلى أسرته ومحبيه وصناعة السينما في العالم."