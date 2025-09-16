قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه
نتنياهو يزعم: قواتنا تعمل بمدينة غزة لهزيمة حماس
حادث تصادم سيارتين نقل بالبحيرة.. صور
الإيجار القديم .. شروط طلب تخصيص وحدة سكنية
تصعيد خطير .. مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة
الآثار تحيل اختفاء أسوار ملكية للنيابة .. وتعمم صورتها على الموانئ والمطارات
نتنياهو أمر بقصف ابني حتى الموت.. عائلات أسرى الاحتلال تصرخ أمام منزله: أوقفوا المجـ زرة
فتح فرص استثمارية أمام شركات سعودية كبرى بالمدن الجديدة ومنطقة ماسبيرو
رئيس الوزراء يلتقي عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية
مدبولي: لا يوجد بأنظمة التعليم ما يسمى بوضع الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
رئيس الوزراء يعلن عن موعد قمة "روسيا - إفريقيا" الثانية
القومى للمرأة يثمن قرار القوات المسلحة بقبول أول دفعة إناث عسكرية بكلية الطب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ختام مبهر لمهرجان بردية السينمائي بحضور نهال عنبر ومحمد رضوان

ختام مهرجان بردية السينمائي
ختام مهرجان بردية السينمائي
تقى الجيزاوي

اختُتمت أمس فعاليات مهرجان بردية السينمائي بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، وتم توزيع جوائز الأفلام، وهي: فيلم إلى الأبد وآية وقيد وافهمني وزهرة.


وخلال فعاليات مهرجان بردية السينمائي كرم كل من الفنانة نهال عنبر ومحمد رضوان ومحسن أحمد.
وحرص كل من: الفنانة نهال عنبر ومحمد رضوان ومدير التصوير محسن أحمد والفنان محسن صبري والشاعر إبراهيم عبد الفتاح، على حضور حفل ختام مهرجان بردية السينمائى برئاسة عزة أبو اليزيد ومدير المهرجان أحمد سعد الدين، فى دورته الثانية دورة الكاتب الكبير وحيد حامد، وبدأ الحفل بالسلام الجمهورى ثم فقرة فنية قدمها المطرب محمد شريف.
وانطلقت الثلاثاء الماضى فعاليات حفل افتتاح مهرجان بردية السينمائى برئاسة عزة أبو اليزيد فى دورته الثانية دورة الكاتب الكبير وحيد حامد، والتي أقيمت في مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية وحرص على الحضور كل من نجله المخرج مروان حامد والفنانة إلهام شاهين وهالة صدقي وسيمون ومحمد فهيم والمخرج خالد الحجر وشريف إدريس وبوسي شلبي وعفاف رشاد والكاتب محمد بغدادى والمنتج السعودى خالد الراجح.
وخلال حفل افتتاح مهرجان بردية السينمائى أعربت الفنانة إلهام شاهين ضيفة شرف الافتتاح عن فخرها الكبير بالتعاون مع الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، مؤكدة أن هذا التعاون شكل علامات فارقة في مسيرتها الفنية.

وخلال حضورها فعاليات مهرجان بردية السينمائي، قالت إلهام شاهين: شرف كبير إني اشتغلت مع الأستاذ وحيد حامد، هو مش بس صديقي، هو أول من قدمني ووثق فيا وأنا لسه صغيرة، من خلال فيلم البرىء، إخراج عاطف الطيب، واللي كان بيضم باقة كبيرة من النجوم وأنا كنت وجه جديد.
وأضافت: قدمني كمان في فيلم الهلفوت أمام الفنان عادل إمام، واشتغلت معاه في فيلم سوق المتعة مع الراحل محمود عبد العزيز، وكلها علامات مهمة في حياتي، واتعلمت منه كتير.
واختتمت حديثها بالإشادة بموهبة وحيد حامد الاستثنائية، ودوره البارز في صناعة السينما المصرية، مؤكدة أن العمل معه كان محطة لا تنسى في مسيرتها الفنية.
وعرض خلال حفل افتتاح مهرجان بردية السينمائى فيديوهات لعدد من الفنانين والنقاد يتحدثون عن الراحل وحيد حامد التى تحمل الدورة بإسمه، منهم الناقدة الفنية علا الشافعي وطارق الشناوى وحسن الرداد ودرة وشيرين رضا وعبد العزيز مخيون والمخرج مروان حامد وآخرون.
وحرص أيضا على حضور حفل الافتتاح المخرج مروان حامد والذى وجه الشكر لإدارة مهرجان بردية السينمائى على إطلاق الدورة الثانية باسم والده الذي مازالت أعماله حتى الآن تحمل رسائل هامة وتاركة بصمة كبيرة مع الجمهور.
وقالت الفنانة هالة صدقي: إن الراحل وحيد حامد قدم أعمالا مهمة في تاريخ السينما المصرية، وقدم أهم أعمال تناولت الإرهاب.
وكُرم عدد من نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان بردية السينمائى دورة السيناريست الراحل وحيد حامد، منهم الفنانة هالة صدقى ومحمد فهيم وسيمون وشريف إدريس وبوسي شلبي والكاتب محمد بغدادى والمنتج خالد الراجح، وأخرج حفل الافتتاح المخرج محمد مبروك .
وأعلنت مؤخرا إدارة مهرجان بردية السينمائي، عن إصدار الكتاب الخاص بالدورة الثانية من المهرجان، عن الكاتب الراحل وحيد حامد، والكتاب بعنوان "وحيد حامد أوان الورد"، تقديم الناقد الفني طارق الشناوى.
يقدم الكتاب الكثير من المقالات عن الكاتب وحيد حامد، ويرصد جميع أعماله السينمائية والدرامية والمسرحية ولقطات من أجمل إبداعاته، وقام بتصميم الغلاف الفنان التشكيلى "عبد الحكيم صالح".
وكانت إدارة المهرجان قد استقبلت ما يقرب من 810 أفلام من مختلف الدول العربية والأجنبية للمشاركة فى المسابقة الرسمية للمهرجان.

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

الدواجن

%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

امام عاشور

تعليق غير متوقع من إعلامي زملكاوي على إصابة إمام عاشور بفيروس A

حسام حسن

حسام حسن يجدد طلبه بإنهاء إجراءات استدعاء هيثم حسن لمعسكر مصر

انطلاق الرخصة B12 و B13 ببور سعيد

بمشاركة 50 مدربا.. انطلاق الرخصة B12 وB13 ببور سعيد

بالصور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

امام عاشور
امام عاشور
امام عاشور

كيف تحقق الأمهات التوازن بين العمل ومتابعة الأبناء دراسيا؟.. بدون الشعور بالإنهاك

كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟
كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟
كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟

10 خطوات ذكية تساعد الأمهات في تجهيز الأطفال للعام الدراسي الجديد

نصائح للأمهات لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي
نصائح للأمهات لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي
نصائح للأمهات لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي

البرنامج الكامل لمهرجان هي الفنون She Arts يكشف عن عروض مميزة وأنشطة متنوعة

عايدة الأيوبي
عايدة الأيوبي
عايدة الأيوبي

فيديو

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

