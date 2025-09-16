قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترتيبات وتحركات مكثفة بالأهلي قبل انعقاد الجمعية العمومية
دعاء بداية العام الدراسي الجديد.. كلمات قصيرة تمنحك التوفيق والنجاح
إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه
نتنياهو يزعم: قواتنا تعمل بمدينة غزة لهزيمة حماس
حادث تصادم سيارتين نقل بالبحيرة.. صور
الإيجار القديم .. شروط طلب تخصيص وحدة سكنية
تصعيد خطير .. مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة
الآثار تحيل اختفاء أسوار ملكية للنيابة .. وتعمم صورتها على الموانئ والمطارات
نتنياهو أمر بقصف ابني حتى الموت.. عائلات أسرى الاحتلال تصرخ أمام منزله: أوقفوا المجـ زرة
فتح فرص استثمارية أمام شركات سعودية كبرى بالمدن الجديدة ومنطقة ماسبيرو
رئيس الوزراء يلتقي عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية
مدبولي: لا يوجد بأنظمة التعليم ما يسمى بوضع الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
نهى أبو ستة تفتح ملف التربية والعلاقات الأسرية في "ولاد النهارده"

نهى أبو ستة
نهى أبو ستة
تُطلق قناة "CBC" أحدث برامجها "ولاد النهارده"، السبت المقبل، تقديم خبيرة التربية نهى أبو ستة، وتفتح فيه ملف التربية والعلاقات الأسرية، سعيًا إلى ملء مساحة مهمة لتعريف الآباء والأمهات بأسس التربية والتعامل السليم مع الأطفال والمراهقين.


يهدف "ولاد النهارده" إلى التثقيف والتوعية، ومساعدة الأهل على فهم مراحل نمو الأبناء، وهو برنامج توعوى أسبوعى يُعرض فى الخامسة مساء، ويعتمد على تقديم محتوى علمي مُبسط، يستند إلى أحدث النظريات النفسية والتربوية، وآراء الخبراء والمتخصصين في التربية وعلمي النفس والاجتماع وما يتّصل بجوانب الحياة اليومية للنشء في كل المجالات.

وعلى مدار ساعة من الاستعراض العلمي والمعرفي، والاستعانة بالتجارب المحلية والعالمية، تُقدم نهى أبو ستة خُلاصة خبرتها العلمية والعملية في التعامل مع مختلف القضايا التربوية والنفسية.

وتقوم فكرة البرنامج على أن يكون بديلا عن الجلسات المباشرة مع المُختصين، وأقرب إلى المشورة والتوجيه والتقويم التفصيلي للآباء، بعد طرح المشكلة والتعرف عليها من كل جوانبها، ثم الاستعانة بالآراء العلمية والتربوية ورؤى المُتخصصين، وتقديم وصفة عملية بسيطة لإدارة المشكلات اليومية مع الآبناء، وطرق نصحهم وإرشادهم وتقويم سلوكهم، وما يحتاج إليه الأهل كذلك في تطوير أدواتهم وطريق تعاملهم مع الأطفال والمراهقين.

جدير بالذكر أن الدكتورة نهى أبو ستة حاصلة على دبلوم في علم نفس الأطفال والمراهقين من المملكة المتحدة، وهي مدربة حياة وعلاقات معتمدة دوليا، ولها خبرة طويلة في المجال علميًا وعمليًا.

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

الدواجن

%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

كأس إيزى كارت مصر

فعاليات بطولة كأس إيزى كارت مصر 2025 لسيارات الكارتنج .. فيديو

موبايل جديد

مواصفات أحدث هاتف لشركة vivo العالمية

سيارات الاحتراق الداخلي

ولاية ألمانية تطالب بإنهاء خطة حظر سيارات الاحتراق في أوروبا اعتبارا من 2035

بالصور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

امام عاشور
امام عاشور
امام عاشور

كيف تحقق الأمهات التوازن بين العمل ومتابعة الأبناء دراسيا؟.. بدون الشعور بالإنهاك

كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟
كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟
كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟

10 خطوات ذكية تساعد الأمهات في تجهيز الأطفال للعام الدراسي الجديد

نصائح للأمهات لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي
نصائح للأمهات لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي
نصائح للأمهات لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي

البرنامج الكامل لمهرجان هي الفنون She Arts يكشف عن عروض مميزة وأنشطة متنوعة

عايدة الأيوبي
عايدة الأيوبي
عايدة الأيوبي

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

