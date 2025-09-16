نهى أبو ستة تفتح ملف التربية والعلاقات الأسرية في "ولاد النهارده"

تُطلق قناة "CBC" أحدث برامجها "ولاد النهارده"، السبت المقبل، تقديم خبيرة التربية نهى أبو ستة، وتفتح فيه ملف التربية والعلاقات الأسرية، سعيًا إلى ملء مساحة مهمة لتعريف الآباء والأمهات بأسس التربية والتعامل السليم مع الأطفال والمراهقين.



يهدف "ولاد النهارده" إلى التثقيف والتوعية، ومساعدة الأهل على فهم مراحل نمو الأبناء، وهو برنامج توعوى أسبوعى يُعرض فى الخامسة مساء، ويعتمد على تقديم محتوى علمي مُبسط، يستند إلى أحدث النظريات النفسية والتربوية، وآراء الخبراء والمتخصصين في التربية وعلمي النفس والاجتماع وما يتّصل بجوانب الحياة اليومية للنشء في كل المجالات.

وعلى مدار ساعة من الاستعراض العلمي والمعرفي، والاستعانة بالتجارب المحلية والعالمية، تُقدم نهى أبو ستة خُلاصة خبرتها العلمية والعملية في التعامل مع مختلف القضايا التربوية والنفسية.

وتقوم فكرة البرنامج على أن يكون بديلا عن الجلسات المباشرة مع المُختصين، وأقرب إلى المشورة والتوجيه والتقويم التفصيلي للآباء، بعد طرح المشكلة والتعرف عليها من كل جوانبها، ثم الاستعانة بالآراء العلمية والتربوية ورؤى المُتخصصين، وتقديم وصفة عملية بسيطة لإدارة المشكلات اليومية مع الآبناء، وطرق نصحهم وإرشادهم وتقويم سلوكهم، وما يحتاج إليه الأهل كذلك في تطوير أدواتهم وطريق تعاملهم مع الأطفال والمراهقين.

جدير بالذكر أن الدكتورة نهى أبو ستة حاصلة على دبلوم في علم نفس الأطفال والمراهقين من المملكة المتحدة، وهي مدربة حياة وعلاقات معتمدة دوليا، ولها خبرة طويلة في المجال علميًا وعمليًا.