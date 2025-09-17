أخبار البحر الأحمر: طفرة سياحية روسية وحوادث متفرقة وهجرة الطيور المبهرة

شهدت مدن البحر الأحمر خلال الأيام الأخيرة مجموعة من الأحداث المتنوعة التي عكست الحراك السياحي والبيئي والإنساني بالمحافظة. فقد كشفت الحجوزات المؤكدة من أكبر شركات السياحة الروسية عن إقبال غير مسبوق على منتجعات الغردقة وشرم الشيخ مع اقتراب الموسم السياحي الشتوي 2025، حيث أظهرت تقارير رابطة منظمي الرحلات السياحية الروسية (ATOR) ارتفاع الطلب على العطلات الشاطئية في مصر بنسبة تفوق 160% مقارنة بالموسم الماضي، الأمر الذي يعزز مكانة مصر كوجهة مفضلة للسياح الروس بفضل تنوع برامجها السياحية وأسعارها التنافسية وخدماتها الفندقية عالية الجودة.

وعلى صعيد آخر، شهدت مدينة القصير حادثًا مأساويًا اليوم الثلاثاء بوفاة شاب يُدعى ممدوح أحمد شعبان، 22 عامًا من محافظة سوهاج، إثر إصابته بإسفكسيا الغرق أثناء تواجده بمنطقة الشاليهات، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى القصير تحت تصرف النيابة العامة. كما أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق سفاجا – قنا جنوب المحافظة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

وفي مشهد بيئي مبهج يتكرر مرتين سنويًا خلال موسمي الربيع والخريف، تحولت سماء وشواطئ البحر الأحمر إلى لوحة طبيعية رائعة مع بدء هجرة أسراب الطيور المهاجرة القادمة من روسيا وأوروبا في طريقها إلى قلب إفريقيا. وقد اتخذت الطيور من شواطئ وجزر البحر الأحمر محطات رئيسية للراحة والتزود بالغذاء والطاقة أثناء رحلتها الطويلة، وسط متابعة دقيقة من باحثي البيئة بمحميات المحافظة لضمان مرورها بسلام.