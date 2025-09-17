قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يصل لندن .. استثمارات بمليارات الدولارات وملفات العالم على الطاولة
كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك
مجــ.ـزرة جديدة في غزة.. الاحتلال ينسف المنازل بالروبوتات المُفخخة
اقتطاع جبل الشيخ .. الكشف عن صفقة سرية بين إسرائيل وسوريا لتقسيم جنوب غرب دمشق
دعاء الخوف والتوكّل على الله .. ردّده يحميك ويحفظك
من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف
بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة
وكيل حمزة علاء يكشف تفاصيل فسخ تعاقده مع النادي البرتغالي ووجهته المُقبلة
صنع في بلدي .. «صدى البلد» في جولة داخل أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للطائرات في مصر |تفاصيل
بطعنتين في الكتف والبطن.. تفاصيل مقتــ.ـل ربة منزل على يد زوجها بالمنيا
مدبولى لرؤساء التحرير: قضية المياه مسألة وجودية ولن نتوانى عن حماية حقوقنا
نتنياهو يستفز العالم: من يمتلك هاتفًا محمولًا يحمل قطعة من إسرائيل في جيبه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار البحر الأحمر: طفرة سياحية روسية وحوادث متفرقة وهجرة الطيور المبهرة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شهدت مدن البحر الأحمر خلال الأيام الأخيرة مجموعة من الأحداث المتنوعة التي عكست الحراك السياحي والبيئي والإنساني بالمحافظة. فقد كشفت الحجوزات المؤكدة من أكبر شركات السياحة الروسية عن إقبال غير مسبوق على منتجعات الغردقة وشرم الشيخ مع اقتراب الموسم السياحي الشتوي 2025، حيث أظهرت تقارير رابطة منظمي الرحلات السياحية الروسية (ATOR) ارتفاع الطلب على العطلات الشاطئية في مصر بنسبة تفوق 160% مقارنة بالموسم الماضي، الأمر الذي يعزز مكانة مصر كوجهة مفضلة للسياح الروس بفضل تنوع برامجها السياحية وأسعارها التنافسية وخدماتها الفندقية عالية الجودة.

وعلى صعيد آخر، شهدت مدينة القصير حادثًا مأساويًا اليوم الثلاثاء بوفاة شاب يُدعى ممدوح أحمد شعبان، 22 عامًا من محافظة سوهاج، إثر إصابته بإسفكسيا الغرق أثناء تواجده بمنطقة الشاليهات، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى القصير تحت تصرف النيابة العامة. كما أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق سفاجا – قنا جنوب المحافظة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

وفي مشهد بيئي مبهج يتكرر مرتين سنويًا خلال موسمي الربيع والخريف، تحولت سماء وشواطئ البحر الأحمر إلى لوحة طبيعية رائعة مع بدء هجرة أسراب الطيور المهاجرة القادمة من روسيا وأوروبا في طريقها إلى قلب إفريقيا. وقد اتخذت الطيور من شواطئ وجزر البحر الأحمر محطات رئيسية للراحة والتزود بالغذاء والطاقة أثناء رحلتها الطويلة، وسط متابعة دقيقة من باحثي البيئة بمحميات المحافظة لضمان مرورها بسلام.

اخبار البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

فتاة متغيبة عن منزلها

والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن منهج المستوى الرفيع المقرر بجميع المراحل الدراسية

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

ارتفع 40 جنيها .. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

ترشيحاتنا

رضا شحاته

كهرباء الإسماعيلية : رضا شحاتة مستمر في تدريب الفريق ولا نية لرحيله

ثابت البطل

لن ننساك .. الأهلي يُحيي ذكرى ميلاد ثابت البطل

احمد سيد زيزو

بعد إعلان أصابة زيزو.. سيف زاهر : رجولة كان عاوز يكمل رغم إنه مصاب

بالصور

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

إمام عاشور
إمام عاشور
إمام عاشور

ابتكار صيني ثوري .. لاصق طبي يصلح العظام المكسورة في 3 دقائق فقط

تطوير لاصق عظمي لعلاج الكسور بسرعة فائقة
تطوير لاصق عظمي لعلاج الكسور بسرعة فائقة
تطوير لاصق عظمي لعلاج الكسور بسرعة فائقة

قشر الموز .. من المهملات إلى مكون سحري يعزز الطعم والقيمة الغذائية للمخبوزات

فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات

إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم “أوسكار عودة الماموث”

فيلم أوسكار عودة الماموث
فيلم أوسكار عودة الماموث
فيلم أوسكار عودة الماموث

فيديو

نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين

من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد