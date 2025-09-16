من قرية فتيات ضحايا الإقليمي.. تصنيع أعلام مصر لإدارتي منوف وسرس الليان

شهدت قرية كفر السنابسة بمركز منوف في محافظة المنوفية، والتي عرفت باسم قرية فتيات العنب ضحايا الطريق الإقليمي تحت إشراف عبد الحليم زيدان مدير عام إدارة منوف التعليمية، باكورة إنتاج ماكينات الخياطة التي أهدتها المحافظة للفتيات، وذلك ضمن المبادرات التنموية الرامية إلى تعزيز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وجاءت هذه المبادرة كخطوة عملية نحو تمكين الفتيات من الاعتماد على أنفسهن وإبراز طاقاتهن الإبداعية في مجال الصناعات الصغيرة.

وتميز الإنتاج الأول بتصنيع أعلام لإدارتي منوف وسرس الليان التعليمية، في خطوة عملية تؤكد نجاح الفتيات في استثمار هذه المبادرة وتحويلها إلى مشروع منتج يساهم في خدمة المجتمع المحلي.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بجهود الفتيات وقدرتهن على الابتكار والإنتاج، مؤكداً أن هذه التجربة تعد نموذجاً يحتذى به في دعم الشباب والفتيات وتأهيلهم لسوق العمل، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في توفير فرص عمل حقيقية وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، أعرب"صلاح" عن خالص شكره وتقديره لمحافظ المنوفية على دعمه المتواصل لمثل هذه المبادرات التي تستهدف تمكين الشباب والفتيات من المشاركة الفعالة في عملية التنمية.

وأكد أن ما تحقق من إنتاج أولي يعد خطوة رائدة تمثل نموذجًا يُحتذى به في تنمية المهارات وفتح آفاق جديدة للعمل والإبداع.

وتواصل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية متابعتها المستمرة لمثل هذه المبادرات الرائدة التي تجمع بين التدريب العملي والإنتاج الفعلي، بما يرسخ قيم الانتماء والعمل والإبداع لدى النشء.