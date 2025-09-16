كيف تتغلبين على قلقك وتستعدين لأول يوم دراسة في حياة ابنك؟

ترغب الكثير من الأمهات في معرفة كيفية تأهيل الاطفال لاستقبال أول يوم لهم في المدرسة.

ووفقا لموقعscholastic نعرض لكم عدة نصائح للاستعداد للأيام الأولى من المدرسة.



قومي بتخفيف الضغط والقلق



سواء كان طفلك قد بدأ للتو مرحلة رياض الأطفال، فهناك الكثير مما يجب القيام به للتحضير للعام المقبل، بما في ذلك التحقق من مخاوفه وقلقه واهتماماته.

مع اقتراب نهاية الصيف، من الطبيعي أن يشعر الأطفال بالتوتر، فطفلك يدخل إلى بيئة جماعية منظمة بعد أشهر من الغياب وسيتقبل بعض الأطفال التغيير بفرح، بينما قد يحتاج آخرون إلى مزيد من الدعم والتأقلم.

ساعدي الأطفال على الانفتاح من خلال قراءة كتب عن المشاعر لمشاركتها معًا كعائلة.

يبدأ الأطفال العام الدراسي بمهارات وأهداف وقدرات اجتماعية وعاطفية مختلفة ويدرك المعلمون ذلك ويسعون جاهدين لبناء علاقة قوية مع كل طالب منذ لحظة دخوله إلى مجتمع الفصل الدراسي.

يجب على أولياء الأمور التواصل مع معلمي أبنائهم قبل اليوم الدراسي الأول لطرح أي أسئلة أو استفسارات ولأنهم يعرفون أبنائهم جيدًا، فإن هذا التواصل يُهيئ الجميع لعام دراسي ناجح.

إن موسم العودة إلى المدرسة سيكون دائمًا مصحوبًا بقدر معين من الإثارة العصبية أو القلق، ولكن بصفتك أحد الوالدين، يمكنك تقليل الخوف من المجهول من خلال كونك إيجابيًا بشأن المدرسة.

قبل بدء العام الدراسي الجديد، عرّف طفلك على التصميم العام للمدرسة ليشعر براحة أكبر في يومه الدراسي الأول.

شارك في برنامج I Spy School Days لإعادة تقديم بعض الأشياء التي يمكن للأطفال أن يتوقعوا رؤيتها في المدرسة وفي فصولهم الدراسية.





قصص تؤهلهم للمدرسة



تعتبر القصص التي تحتوي على شخصيات يمكن لطفلك أن يرتبط بها وخاصة تلك التي تحتوي على شخصيات تحضر يومه الأول في الروضة ومفيدة لتخفيف التوتر في اليوم الأول وتوفير دفعة من الثقة عند الحاجة.

بالإضافة إلى ذلك، استكشف أفضل الكتب التي ينبغي لكل طفل قراءتها بحلول مرحلة الروضة.

يمكنكِ الاطلاع على هذه الكتب المُريحة عن اليوم الدراسي الأول وتعرفك ما يشعر به أو يُفكّر فيه بشأن العام الدراسي القادم.



تحدثي مع طفلك عن مشاعره

تحدثي مع الطفل عن مشاعره تجاه المدرسة، والأصدقاء، والمعلمين، والأنشطة الجديدة وعند مناقشة العودة إلى المدرسة، يمكنكِ قياس آراء طفلكِ حول الفصل الدراسي واسأليه عما يتطلع إليه وما الذي يهتم بتعلمه، بالإضافة إلى أي مخاوف قد تكون لديه فقد يخشى بعض الأطفال التعرض للتنمر، على سبيل المثال.



حددي مع طفلك أهدافه للعام الدراسي المقبل



كما يُحدد الكبار أهدافهم للعام الدراسي الجديد، يُمكن للطلاب فعل الشيء نفسه للعام الدراسي الجديد وينصح باختيار "كلمة مُركزة" مع طفلك كل شهر تُمثل نواياه.

بما أن الأطفال ما زالوا يتعلمون مفهوم الوقت، حدّدوا لكل شهر كلمة، لتعكس تجربة عودتهم إلى المدرسة، قد تشمل كلمات سبتمبر الصداقة، والمثابرة، واللطف.

قومي بإلهام الأطفال بشكل أكبر من خلال الكتب التي تتحدث عن اللطف والتعاطف.

ومن ثم يمكن للعائلات استخدام هذه الكلمة لبدء محادثات في المنزل حول تجربة وتقدم أطفالهم في الفصل الدراسي.

خصصي وقتًا للقراءة من أجل المتعة



جهّزي ركنًا للقراءة في المنزل خلال الصيف لتطوير روتين قراءة مع حلول الخريف وبهذه الطريقة، سيكون لديكِ أنتِ وطفلكِ (أو طفلكِ فقط، إذا كان يقرأ بمفرده) مكانٌ للقراءة عند عودتهما من المدرسة.

من المهم جدًا إبقاء المكان خاليًا من أي مُشتتات وتأكدي من وجود رف أو سلة تحتوي على كتب قد يرغب طفلك في قراءتها لاحقًا. فكّري في اختيار كتب من نفس السلسلة أو من أنواع أدبية مُختلفة: فالشعر، والروايات المُصوّرة، والروايات التاريخية، والروايات البوليسية، والسير الذاتية، كلها مُهمة لتعريف طفلك بكلمات وعوالم جديدة." إليك كيفية تجهيز مساحة قراءة لطفلك .

بالإضافة إلى توفير إمكانية الوصول إلى مجموعة من الخيارات الأدبية، تأكد من الاحتفاظ بورقة وقلم رصاص في مكان قريب حتى يتمكن طفلك من الرسم أو الكتابة عن كتابه إذا رغب في ذلك.

جمع اللوازم التي يحتاجونها لعام دراسي ناجح



إن تسمية العناصر بـ "العودة إلى المدرسة"، حتى لو كان شيئا صغيرا مثل صندوق جديد من أقلام التلوين، يجعل الاستعداد للعام الدراسي طقسًا ويمكن أن يثير الحماس.

يمكنكِ أنتِ وطفلكِ اختيار كتب جديدة أو إعادة اكتشاف كتبه المفضلة خلال هذه الفترة وليس بالضرورة أن تكون هذه الكتب عن المدرسة ويُمكن أن يكون تجديد مكتبة طفلكِ في بداية كل عام دراسي تقليدًا سنويًا يهدف إلى البدء من جديد وتعديل عقليته.