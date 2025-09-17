قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الأقرب للنادي الأهلي
«ميدو»: الأهلي أخطأ بضم زيزو .. ويحتاج إلى مدرب «ديكتاتور»
الأهلي عاوز مدرب «جامد»| ميدو: لا أجامل أحدًا على حساب الحقيقة.. والزمالك لم يضمن الدوري
دعاء الستر والتوبة .. اغسل ذنوبك وابدأ من جديد
صفقة جديدة.. ترامب يُمدّد مهلة «تيك توك» للمرة الرابعة ويمنع الحظر حتى ديسمبر
«مصر بتتكلم موسيقى».. احتفالية كبرى في ذكرى سيد درويش بأسوان .. شاهد
علاقة عاطفية تدمـّـر «نستلة».. استقالة رئيس مجلس الإدارة بعد رحيل «التنفيذي»
توتنهام يعود إلى دوري أبطال أوروبا بانتصار ثمين على فياريال
بينهم أطفال.. بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية»
8 أهداف في شوط واحد.. يوفنتوس يفرض التعادل على دورتموند في قمة مثيرة
وفقاً لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء 17-9-2025
ماذا بعد القمة العربية في الدوحة؟| إجماع على إدانة العدوان الإسرائيلي وتأكيد التضامن مع قطر وفلسطين.. خبير يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار مطروح: إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي.. ومدير التعليم تتابع جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

مدير تعليم مطروح خلال الجولة
مدير تعليم مطروح خلال الجولة

شهدت محافظة مطروح عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها.. 

بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية

أُصيب 14 شخصًا بإصابات متنوّعة إثر حادث انقلاب أتوبيس ميني باص بطريق مطروح – الإسكندرية الساحلي.

عبد الرحمن ع. ع (18 سنة – أسيوط)، خليفة ج. ن (33 سنة – أسيوط)، أحمد ج. ع (13 سنة – أسيوط) – كدمات متفرقة بالجسم، محمود س. ع (42 سنة – القاهرة)، عزيز .ع (51 سنة – بني سويف)، سيد ع. م (21 سنة – أسيوط)، إبراهيم م. ع (46 سنة – الشرقية)، رضا ف. خ (52 سنة – المنيا)، نادر ناجي .ج (51 سنة – المنيا) – كدمات متفرقة بالجسم، عبد المسيح ع. ح (24 سنة – المنيا)

كما نُقل إلى المستشفى أيضًا:

العزبي ج. ض (31 سنة – أسيوط)، أحمد ج. ح (24 سنة – أسيوط)، مصطفى م. م (36 سنة – أسيوط)، بخيت م. ج (36 سنة – المنيا)

مدير تعليم مطروح تتابع جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

تفقدت  نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم  بمطروح  خلال  جولة ميدانية مفاجئة مدرسة طارق بن  زياد الابتدائية وذلك لمتابعة ورصد جاهزيتها لانطلاق العام الدراسى الجديد الأحد المقبل بحضور  شريف حماد وكيل ادارة مطروح التعليمية ومتابعة الادارة.

محافــظ مطروح يعتمد المرحلة الرابعة لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني

اعتمد اللواء خالد شعيب ، محافظ مطروح،  المرحلة الرابعة  لتنسيق القبول بمدارس التعليم   الثانوي  الفنى للعام الدراسي المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦  على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

إهداء من التحالف الوطني.. وفد ذوي الهمم بمطروح يؤدون مناسك العمرة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تيسير سفر وفد  الأطفال من  ذوى الهمم بالمحافظة  لأداء مناسك رحلة  العمرة المهداة من  التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي ، برئاسة شريف حليو، منسق التحالف بمطروح .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح احداث مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

فتاة متغيبة عن منزلها

والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن منهج المستوى الرفيع المقرر بجميع المراحل الدراسية

إمام عاشور

الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

ارتفع 40 جنيها .. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

ترشيحاتنا

مدير تعليم مطروح خلال الجولة

أخبار مطروح: إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي.. ومدير التعليم تتابع جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

تعرف على نتائج الفرق فى الالعاب بمونديال الشركات 58

تعرّف على نتائج الفرق فى الألعاب بمونديال الشركات 58 | صور

محافظة سوهاج

خلال 24 ساعة.. انهيارات منازل وأحكام قضائية ووقائع نصب في سوهاج

بالصور

3 فيتامينات خطيرة على مرضى السكري .. تجنّبها لحماية صحتك

فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها
فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها
فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها

بعد إصابة إمام عاشور بالتهاب المعدة الفيروسي.. أخطر 4 أنواع تهدّد صحتك وطرق الوقاية منها

إصابة اللاعب إمام عاشور بإلتهاب المعدة الفيروسي
إصابة اللاعب إمام عاشور بإلتهاب المعدة الفيروسي
إصابة اللاعب إمام عاشور بإلتهاب المعدة الفيروسي

اللوز.. المكسرات السحرية لصحة القلب والذاكرة والعظام | فوائد لا تعرفها

فوائد اللوز الصحية
فوائد اللوز الصحية
فوائد اللوز الصحية

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

إمام عاشور
إمام عاشور
إمام عاشور

فيديو

نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين

من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد