أخبار مطروح: إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي.. ومدير التعليم تتابع جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

شهدت محافظة مطروح عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها..

بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية

أُصيب 14 شخصًا بإصابات متنوّعة إثر حادث انقلاب أتوبيس ميني باص بطريق مطروح – الإسكندرية الساحلي.

عبد الرحمن ع. ع (18 سنة – أسيوط)، خليفة ج. ن (33 سنة – أسيوط)، أحمد ج. ع (13 سنة – أسيوط) – كدمات متفرقة بالجسم، محمود س. ع (42 سنة – القاهرة)، عزيز .ع (51 سنة – بني سويف)، سيد ع. م (21 سنة – أسيوط)، إبراهيم م. ع (46 سنة – الشرقية)، رضا ف. خ (52 سنة – المنيا)، نادر ناجي .ج (51 سنة – المنيا) – كدمات متفرقة بالجسم، عبد المسيح ع. ح (24 سنة – المنيا)

كما نُقل إلى المستشفى أيضًا:

العزبي ج. ض (31 سنة – أسيوط)، أحمد ج. ح (24 سنة – أسيوط)، مصطفى م. م (36 سنة – أسيوط)، بخيت م. ج (36 سنة – المنيا)

مدير تعليم مطروح تتابع جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

تفقدت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح خلال جولة ميدانية مفاجئة مدرسة طارق بن زياد الابتدائية وذلك لمتابعة ورصد جاهزيتها لانطلاق العام الدراسى الجديد الأحد المقبل بحضور شريف حماد وكيل ادارة مطروح التعليمية ومتابعة الادارة.

محافــظ مطروح يعتمد المرحلة الرابعة لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني

اعتمد اللواء خالد شعيب ، محافظ مطروح، المرحلة الرابعة لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي الفنى للعام الدراسي المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

إهداء من التحالف الوطني.. وفد ذوي الهمم بمطروح يؤدون مناسك العمرة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تيسير سفر وفد الأطفال من ذوى الهمم بالمحافظة لأداء مناسك رحلة العمرة المهداة من التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي ، برئاسة شريف حليو، منسق التحالف بمطروح .