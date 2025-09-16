قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يتم حظر إسرائيل من المشاركة في الفعاليات الرياضية الدولية؟| اعرف الإجابة
المشيخة العامة للطرق الصوفية تحدد مواعيد احتفالات المولد النبوي وأولياء الله لعام 2025
أول دولة يزورها أمير قطر عقب العدوان الإسرائيلي على الدوحة
مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية
وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حتى يوليو 2025
إضافة المواليد 2025.. خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية
مأساة بالدقي.. طالب يُنهي حياته بعد خسارة أمواله في لعبة إلكترونية
الصحة: الخط الساخن 105 يحقق إنجازًا كبيرا خلال أغسطس بحل جميع الشكاوى
مدبولي: الأكاديمية الدولية للعمارة تعزز مكانة مصر كمنصة إقليمية وعالمية للمعرفة والإبداع
وزير المالية: عرضت 3 حزم تيسيرات جديدة على رئيس الوزراء.. ونحتاج إطارًا مؤسسيًا مع القطاع العقاري
المشاط: تمويلات تنموية بـ 1.7 مليار دولار دعمت مشروعات سكاتك في برنامج "نوفي"
رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟
محافظات

محافــظ مطروح يعتمد المرحلة الرابعة لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني

نتيجة تنسيق التعليم الفنى بمطروح
نتيجة تنسيق التعليم الفنى بمطروح
ايمن محمود

 اعتمد اللواء خالد شعيب ، محافظ مطروح،  المرحلة الرابعة  لتنسيق القبول بمدارس التعليم   الثانوي  الفنى للعام الدراسي المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦  على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأوضحت  نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن المرحلة الرابعة من تنسيق القبول للمرحلة الثانوية الفنية للعام الدراسي ۲۰۲٥-٢٠٢٦ جاءت بعد الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية ۲۰۲٥ ودراسة الفراغات بعد نتائج تنسيق المرحله الثالثه بمدارس المرحلة الثانوية الفنية بجميع نوعياتها صناعی - زراعی - تجاری وفندقي) و تم اعداد التنسيق بناء على أعداد الناجحين والمجموع من ناحية والأماكن الشاغرة فى المدارس المستهدفة من ناحية أخرى 

على أن تكون أولوية القبول للالتحاق بالمدارس  للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من نفس الادارة التعليمية أو القطاع التعليمي الذي توجد به المدرسة للأعلى مجموعاً مع الالتزام بعدد الفصول وكثافة الفصل.

وأشارت  وكيل وزارة التربية والتعليم لمطروح إلى أن تم فتح التقديم بفصول الخدمات حيث يتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بفصول الخدمات بالمدارس الثانوية الفنية وذلك طبقا للقرار رقم ١٦٠ بتاريخ ۲۰۲٠/٩/٢٤ بالشروط الآتية:

1- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

- ألا يزيد ين الطالب في أول أكتوبر عن ثمانية عشر عاما.

ألا يقل عدد الطلاب في الفصل عن (۲۰) طالبا ولا يزيد عن (٤٠) طالبا.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استعدادات فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح للعام الدراسى الجديد  2025 / 2026   مع الانتهاء من أعمال انشاء  وتطوير ورفع كفاءة   لعدد 15 مدرسة ودخولها  الخدمة التعليمية هذا العام بأجمالى عدد فصول 212  فصلا بتكلفة إستثمارية بلغت 260.1  مليون جنيه بالإضافة إلى إجراء  أعمال الصيانة  الشاملة والعاجلة لعدد 32 مدرسة  بإجمالى تكلفة بلغت 55 مليون جنيه وذلك فى إطار الجهود المبذولة   لتقليل أعداد الكثافات بالفصول واستيعاب مزيد من الطلاب مع إتاحة الخدمة التعليمية بكافة القرى والتجمعات البعيدة والنائية و تهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد الطلاب تماشيا مع رؤية مصر 2030.


وأوضح المهندس طارق عبد الله مديرعام  فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة  أنه تم المرور على عدد 430 مدرسة بمختلف مدن ومراكز المحافظة للتأكد من جاهزيتها لبدء العام الدراسى الجديد والانتهاء من تسليم  وتجهيزعدد 15 مدرسة  ودخولها الخدمة التعليمية وجارى الإنتهاء من تسليم 4 مدارس اخرى بمراكز بمطروح وبرانى وسيوة بعدد 85 فصل وبتكلفة بلغت 90.9 مليون جنيه . بالإضافة الى الإنتهاء من  أعمال صيانة شاملة لعدد 16 مدرسة بتكلفة 52.2 مليون جنية  وصيانة عاجلة لعدد 16 مدرسة أخرى بتكلفة بلغت 2.7 مليون جنيه.

وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها
10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..
تسلا
أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟
