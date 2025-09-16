إهداء من التحالف الوطني.. وفد ذوي الهمم بمطروح يؤدون مناسك العمرة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تيسير سفر وفد الأطفال من ذوى الهمم بالمحافظة لأداء مناسك رحلة العمرة المهداة من التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي ، برئاسة شريف حليو، منسق التحالف بمطروح .

وأكد محافظ مطروح على تقديم كافة الدعم والرعاية وسبل الراحة لهم حتى عودتهم بالسلامة إلى أرض الوطن.



ووجه محافظ مطروح، الشكر لجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومشاركته المجتمعية الفاعلة لخدمة أهالي مطروح مع ما يقدمه من خدمات إنسانية ومجتمعية متنوعة .

من ناحية أخرى وفى وقت سابق تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استعدادات فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح للعام الدراسى الجديد 2025 / 2026 مع الانتهاء من أعمال انشاء وتطوير ورفع كفاءة لعدد 15 مدرسة ودخولها الخدمة التعليمية هذا العام بإجمالى عدد فصول 212 فصلا بتكلفة إستثمارية بلغت 260.1 مليون جنيه بالإضافة إلى إجراء أعمال الصيانة الشاملة والعاجلة لعدد 32 مدرسة بإجمالى تكلفة بلغت 55 مليون جنيه وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتقليل أعداد الكثافات بالفصول واستيعاب مزيد من الطلاب مع إتاحة الخدمة التعليمية بكافة القرى والتجمعات البعيدة والنائية و تهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد الطلاب تماشيا مع رؤية مصر 2030.

وأوضح المهندس طارق عبد الله مديرعام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة أنه تم المرور على عدد 430 مدرسة بمختلف مدن ومراكز المحافظة للتأكد من جاهزيتها لبدء العام الدراسى الجديد والانتهاء من تسليم وتجهيز عدد 15 مدرسة ودخولها الخدمة التعليمية وجارى الإنتهاء من تسليم 4 مدارس اخرى بمراكز بمطروح وبرانى وسيوة بعدد 85 فصل وبتكلفة بلغت 90.9 مليون جنيه . بالإضافة الى الإنتهاء من أعمال صيانة شاملة لعدد 16 مدرسة بتكلفة 52.2 مليون جنية وصيانة عاجلة لعدد 16 مدرسة أخرى بتكلفة بلغت 2.7 مليون جنيه.