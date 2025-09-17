بينهم أطفال.. بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية»

أُصيب 14 شخصًا بإصابات متنوّعة إثر حادث انقلاب أتوبيس ميني باص بطريق مطروح – الإسكندرية الساحلي.

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح إخطارًا بانقلاب أتوبيس ميني باص بالكيلو 8 بطريق مطروح – الإسكندرية الساحلي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبلت مستشفى مطروح العام 10 مصابين، وهم:

عبد الرحمن ع. ع (18 سنة – أسيوط)، خليفة ج. ن (33 سنة – أسيوط)، أحمد ج. ع (13 سنة – أسيوط) – كدمات متفرقة بالجسم، محمود س. ع (42 سنة – القاهرة)، عزيز .ع (51 سنة – بني سويف)، سيد ع. م (21 سنة – أسيوط)، إبراهيم م. ع (46 سنة – الشرقية)، رضا ف. خ (52 سنة – المنيا)، نادر ناجي .ج (51 سنة – المنيا) – كدمات متفرقة بالجسم، عبد المسيح ع. ح (24 سنة – المنيا)

كما نُقل إلى المستشفى أيضًا:

العزبي ج. ض (31 سنة – أسيوط)، أحمد ج. ح (24 سنة – أسيوط)، مصطفى م. م (36 سنة – أسيوط)، بخيت م. ج (36 سنة – المنيا)