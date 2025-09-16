مدير تعليم مطروح تتابع جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

تفقدت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح خلال جولة ميدانية مفاجئة مدرسة طارق بن زياد الابتدائية وذلك لمتابعة ورصد جاهزيتها لانطلاق العام الدراسى الجديد الأحد المقبل بحضور شريف حماد وكيل ادارة مطروح التعليمية ومتابعة الادارة.

وقامت وكيل الوزارة بجولة تفقدية بالفصول الدراسية والحجرات التعليمية مشيدة بالانتهاء من أعمال تشجير فناء المدرسة ودهان وتجميل الفصول في زمن قياسي واعداد قوائم الفصول ونظافة دورات المياه كذلك استلام الكتب وتجهيزها لتسليمها للطلاب بكافة الصفوف بالفترتين الصباحية والمسائية فوراً من خلال توزيعها علي المقاعد داخل الفصول بعد طلاب كل فصل.

وتقديرا للجهد المخلص المبذول فى تجهيز المدرسة للعام الدراسي الجديد قررت نادية فتحي صرف مكافأة مجزية لمديري الفترتين الصباحية والمسائية بطارق بن زياد مشيدة بروح التعاون والتحلي بالجماعية بين ادارة وهيئة تدريس المدرسة

وشددت وكيل الوزارة أثناء الجولة على ضرورة مواصلة الانضباط المهني واستمرار الاستعدادات النهائية وضرورة إلتزام القائمين بالعملية التعليمية بالجدية والاخلاص والعطاء فى العمل وتقدير المسئولية لتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب مع بداية الدراسة لتحقيق منتج تعليمي متميز .

وأكدت مدير المديرية في نهاية جولته إستمرار جولاته الميدانية المفاجئة بكافة الإدارات التعليمية لمتابعة جاهزيتها قبل انطلاق الدراسة معربة عن أمنياتها بتحقيق عام دراسى ناجح حافل بالعطاء المثمر متمنية كل التوفيق والنجاح لأبنائها الطلاب

من ناحية أخرى وفى وقت سابق تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استعدادات فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح للعام الدراسى الجديد 2025 / 2026 مع الانتهاء من أعمال انشاء وتطوير ورفع كفاءة لعدد 15 مدرسة ودخولها الخدمة التعليمية هذا العام بأجمالى عدد فصول 212 فصل بتكلفة إستثمارية بلغت 260.1 مليون جنيه بالإضافة إلى إجراء أعمال الصيانة الشاملة والعاجلة لعدد 32 مدرسة بإجمالى تكلفة بلغت 55 مليون جنيه وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتقليل أعداد الكثافات بالفصول واستيعاب مزيد من الطلاب مع إتاحة الخدمة التعليمية بكافة القرى والتجمعات البعيدة والنائية و تهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد الطلاب تماشيا مع رؤية مصر 2030.



وأوضح المهندس طارق عبد الله مديرعام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة أنه تم المرور على عدد 430 مدرسة بمختلف مدن ومراكز المحافظة للتأكد من جاهزيتها لبدء العام الدراسى الجديد والانتهاء من تسليم وتجهيزعدد 15 مدرسة ودخولها الخدمة التعليمية وجارى الإنتهاء من تسليم 4 مدارس اخرى بمراكز بمطروح وبرانى وسيوة بعدد 85 فصل وبتكلفة بلغت 90.9 مليون جنيه . بالإضافة الى الإنتهاء من أعمال صيانة شاملة لعدد 16 مدرسة بتكلفة 52.2 مليون جنية وصيانة عاجلة لعدد 16 مدرسة أخرى بتكلفة بلغت 2.7 مليون جنيه.