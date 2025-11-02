قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير البترول يدعو شيفرون الأمريكية للتوسع في استثمارات البحث والاستكشاف بالبحر الأحمر
شهادة معتمدة في البرمجة والذكاء الاصطناعي.. نتائج إيجابية لزيارة وزير التعليم لليابان
وزير الدفاع الباكستاني: حركة طالبان لا تمثل الشعب الأفغاني
زاهي حواس يستقبل ملك بلجيكا بسقارة ..صور
أسيست مغربي.. الفدائي يسجل ثالث أهداف الزمالك أمام طلائع الجيش بالدوري
بعد تراجعه الكبير .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر
أخبار التكنولوجيا | إيلون ماسك يروج لتطبيق الرسائل الأكثر أمانا في العالم.. أهم مزايا تحديث iOS 26.1 القادم من آبل
انفجار عنيف بمستودع أسلحة تابع لـ قسد في ريف الحسكة الشمالي الشرقي
مفتي الجمهورية: غياب الفهم الصحيح للإسلام والاعتماد على القراءات الانتقائية سبب نشأة الإسلاموفوبيا
أسيست فتوح.. ناصر ماهر يضيف الهدف الثاني لنادي الزمالك أمام الطلائع
عدة أخطاء .. التمرير وثنائي الزمالك خارج الخدمة بالشوط الأول بلقاء الطلائع
أستاذ علوم سياسية: أمريكا عازمة على الذهاب نحو المرحلة الثانية في غزة
تحقيقات وملفات

جسور ثقافية من القاهرة إلى إفريقيا والعالم العربي .. وزير الثقافة يطلق مرحلة جديدة من التعاون الدولي خلال افتتاح المتحف المصري الكبير

وزير الثقافة
وزير الثقافة
جمال عاشور

في مشهد يعكس الدور الريادي لمصر كقوة ناعمة في محيطها العربي والإفريقي، شهدت القاهرة سلسلة من اللقاءات والاتفاقيات الثقافية رفيعة المستوى على هامش احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، أحد أبرز الصروح الحضارية في العالم، حيث تحولت الفعالية إلى منصة دولية لتبادل الرؤى وتعزيز الشراكات الثقافية بين مصر وعدد من الدول الصديقة.

التقى الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، بعدد من نظرائه من الدول المشاركة في افتتاح المتحف، في مقدمتهم وزير الثقافة الأنجولي فيليب زاوي، ووزير الثقافة الإماراتي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، ووزيرة الثقافة والفرنكوفونية في كوت ديفوار فرانسواز ريمارك، وذلك في إطار استراتيجية مصرية متكاملة تسعى إلى توسيع آفاق التعاون الثقافي والفني إقليميًا ودوليًا.

وخلال لقاء الوزير المصري بنظيره الأنجولي، جرى بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الفنون والتراث والصناعات الثقافية، إلى جانب دعم مشاركة الفنون الأنجولية في الفعاليات التي تستضيفها مصر، وتنظيم أسابيع ثقافية متبادلة تعكس ملامح الهوية الإفريقية المشتركة.

 وأكد هَنو أن اللقاء يأتي في سياق التوجه المصري لتوثيق التعاون مع الأشقاء الأفارقة، باعتبار الثقافة جسرًا للتواصل الإنساني بين الشعوب، فيما أشاد الوزير الأنجولي بدور مصر الريادي في حماية التراث ودعم الشراكة الثقافية الإفريقية.

وفي إطار التعاون العربي المشترك، شهد متحف محمد محمود خليل وحرمه توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الثقافة في مصر والإمارات، وقّعها الدكتور أحمد فؤاد هَنو والشيخ سالم بن خالد القاسمي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الفنون والتراث والصناعات الإبداعية والنشر والترجمة.

وأكد الوزير المصري أن المذكرة تُجسد عمق العلاقات بين البلدين، وتفتح آفاقًا جديدة للتكامل الثقافي العربي، بينما عبّر القاسمي عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية بين مصر والإمارات، مؤكدًا أن التعاون مع القاهرة يفتح مجالات أوسع للعمل المشترك في المشهد الثقافي الإقليمي والدولي.

أما اللقاء الثالث، فجمع وزير الثقافة المصري بنظيرته من كوت ديفوار فرانسواز ريمارك، التي حضرت إلى القاهرة ممثلةً عن الرئيس الإيفواري الحسن واتارا.

وجرى خلال اللقاء بحث آليات تنفيذ برامج مشتركة في مجالات الفنون والتراث، وتبادل الفنانين والخبراء، وتطوير برامج للتدريب الثقافي، إلى جانب دعوة الوزيرة الإيفوارية للمشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب المقبل.

وأكدت ريمارك أن مصر تمثل شريكًا محوريًا في حفظ التراث الإنساني وتعزيز التواصل بين شعوب القارة، مشيدةً بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو، بوصفه انتصارًا لمصر والقارة الإفريقية بأكملها.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن رؤية شاملة تتبناها وزارة الثقافة المصرية، تهدف إلى تحويل القاهرة إلى مركز إشعاع ثقافي عالمي، وتعزيز الدور المصري في صياغة مستقبل التعاون الثقافي الإقليمي والدولي، بما يرسخ مكانة مصر كحاضنة للهوية والحضارة، وكمحور رئيسي للتواصل بين شعوب العالم.
 

