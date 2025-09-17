الحديدي: الأهلي يحتاج مهاجم سفاح وظهير أيسر "جعان كورة"

أكد عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق أن النادي الأهلي في حاجة للتعاقد مع مهاجم سوبر بعد رحيل وسام أبو علي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية

وقال الحديدي في تصريحات لبرنامج "الديفيندر"، المُذاع على قناة الشمس: " الأهلي لازم يتعاقد مع مهاجم سفاح، وظهير أيسر متميز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم صفوف الفريق والعودة للمنافسة وبقوة على جميع البطولات" .

وأضاف الحديدي: " أتمنى عقد جلسة عاجلة من عماد النحاس المدير الفني ووليد صلاح الدين مدير الكرة مع كبار اللاعبين بالأهلي ، والحديث عن الفترة الحالية ووضع الفريق ونتائجه الغير مرضية سواء لمجلس الإدارة أو لجماهير القلعة الحمراء".