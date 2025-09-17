الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

كشف الإعلامي سيف زاهر ، عن تطورات أزمة الزمالك المالية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب سيف زاهر: الأزمة المالية عادت إلى الزمالك ولكن نتائج الفريق مخليه الجماهير مبسوطة و لكن هناك أزمة حقيقة بخصوص المستحقات للأندية زي نادي شيكو بانزا، ولكن جون إدوارد و إدارة النادي بتحاول تحل الأزمات دي و الله يكون في عونهم.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة قوية أمام نظيره الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين.

حكام مباراة الزمالك والإسماعيلي

ويتولى أمين عمر تحكيم مباراة الزمالك والإسماعيلي في بطولة الدوري.



ويحتل الزمالك حاليًا المركز الأول برصيد 13 نقطة، ما يعكس انطلاقته القوية هذا الموسم ورغبته في المنافسة بقوة على اللقب.