عاجل
الأهلي عاوز مدرب «جامد»| ميدو: لا أجامل أحدًا على حساب الحقيقة.. والزمالك لم يضمن الدوري
دعاء الستر والتوبة .. اغسل ذنوبك وابدأ من جديد
صفقة جديدة.. ترامب يُمدّد مهلة «تيك توك» للمرة الرابعة ويمنع الحظر حتى ديسمبر
«مصر بتتكلم موسيقى».. احتفالية كبرى في ذكرى سيد درويش بأسوان .. شاهد
علاقة عاطفية تدمـّـر «نستلة».. استقالة رئيس مجلس الإدارة بعد رحيل «التنفيذي»
توتنهام يعود إلى دوري أبطال أوروبا بانتصار ثمين على فياريال
بينهم أطفال.. بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية»
8 أهداف في شوط واحد.. يوفنتوس يفرض التعادل على دورتموند في قمة مثيرة
وفقاً لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء 17-9-2025
ماذا بعد القمة العربية في الدوحة؟| إجماع على إدانة العدوان الإسرائيلي وتأكيد التضامن مع قطر وفلسطين.. خبير يوضح
قرار صادم لجماهير الزمالك.. استمرار استبعاد «الونش» من حسابات «فيريرا»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أمين عمر حكمًا لمباراة الزمالك والإسماعيلي في بطولة الدوري

الزمالك
سارة عبد الله

يستعد فريق الزمالك لمواجهة قوية أمام نظيره الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين.

حكام مباراة الزمالك والإسماعيلي 

ويتولى أمين عمر تحكيم مباراة الزمالك والإسماعيلي في بطولة الدوري.

حكام مباراة الزمالك والاسماعيلي 

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في بطولة الدوري 

الموعد: الخميس 18 سبتمبر 2025

التوقيت: الخامسة مساءً (بتوقيت القاهرة والسعودية)

الملعب: استاد هيئة قناة السويس

الناقل: شبكة قنوات أون تايم سبورتس

موقف الزمالك في بطولة الدوري 

يدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية. ويسعى الفريق الأبيض لمواصلة سلسلة الانتصارات والحفاظ على صدارة جدول الترتيب.


ويحتل الزمالك حاليًا المركز الأول برصيد 13 نقطة، ما يعكس انطلاقته القوية هذا الموسم ورغبته في المنافسة بقوة على اللقب.

الزمالك الإسماعيلي الدوري المصري

فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها
بعد إصابة إمام عاشور بالتهاب المعدة الفيروسي.. أخطر 4 أنواع تهدّد صحتك وطرق الوقاية منها

اللوز.. المكسرات السحرية لصحة القلب والذاكرة والعظام | فوائد لا تعرفها

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

