أمين عمر حكمًا لمباراة الزمالك والإسماعيلي في بطولة الدوري

يستعد فريق الزمالك لمواجهة قوية أمام نظيره الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين.

حكام مباراة الزمالك والإسماعيلي

ويتولى أمين عمر تحكيم مباراة الزمالك والإسماعيلي في بطولة الدوري.

حكام مباراة الزمالك والاسماعيلي

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في بطولة الدوري

الموعد: الخميس 18 سبتمبر 2025

التوقيت: الخامسة مساءً (بتوقيت القاهرة والسعودية)

الملعب: استاد هيئة قناة السويس

الناقل: شبكة قنوات أون تايم سبورتس

موقف الزمالك في بطولة الدوري

يدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية. ويسعى الفريق الأبيض لمواصلة سلسلة الانتصارات والحفاظ على صدارة جدول الترتيب.



ويحتل الزمالك حاليًا المركز الأول برصيد 13 نقطة، ما يعكس انطلاقته القوية هذا الموسم ورغبته في المنافسة بقوة على اللقب.