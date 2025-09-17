الأهلي عاوز مدرب «جامد»| ميدو: لا أجامل أحدًا على حساب الحقيقة.. والزمالك لم يضمن الدوري

أكد الإعلامي أحمد حسام "ميدو" أنه يتحدث دائمًا بصدق وشفافية مع الجمهور، دون مجاملة أو محاولة لإرضاء أطراف بعينها، مشيرًا إلى أن عمله الإعلامي قائم على نقل ما يراه صوابًا، سواء أصاب أو أخطأ.

وقال ميدو، خلال برنامجه "أوضة اللبس" على قناة النهار: "أنا إعلامي أتحدث في كرة القدم، قد أصيب وقد أخطئ، لكن الأهم أن يكون ما أقوله يرضي المشاهد ويقدَّم بأمانة. الأهلي بحاجة إلى حل سريع، والحل في التعاقد مع مدرب قوي، لأن المنافسة هذا الموسم شديدة للغاية."

وتحدّث ميدو عن الزمالك قائلًا: "رغم أن الزمالك لا يملك أسماء كبيرة مثل الأهلي أو بيراميدز، فإن الفريق في حالة توازن، والمدرب لديه رفاهية التدوير بين اللاعبين. الزمالك فريق قوي، لكنه لم يضمن بعد لقب الدوري ولا حتى المشاركة في دوري أبطال أفريقيا. الميزة أن لاعبي الزمالك لا يتأثرون كثيرًا بالضغط الخارجي، وهذا يمنحهم ثباتًا."

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المنافسة على القمة ما زالت مفتوحة، وأن قوة الدوري تكمن في استمرار الصراع بين الأندية الكبرى حتى المراحل الأخيرة.