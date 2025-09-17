قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

نائب محافظ مطروح يتفقد أعمال صيانة المدارس بمدينة مرسى مطروح

نايب محافظ مطروح خلال الجولة
نايب محافظ مطروح خلال الجولة
ايمن محمود

 تفقد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح عدد من المدارس بمدينة مرسى مطروح لمتابعة أعمال الصيانة الجارية .

حيث شملت الجولة تفقد مدرسة ٢٣ يوليو للتربية الفكرية بحي الزهور، ومدرسة العبور الابتدائية بحي الشروق، للوقوف على نسب تنفيذ أعمال الصيانة وجودتها.

وقد رافق نائب المحافظ خلال الجولة المهندس طارق أحمد عبد الله مدير عام منطقة الأبنية التعليمية، وناصر النجار نائب رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح.

وخلال الجولة أكد نائب المحافظ على سرعة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي، مؤكداً على الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة.

كما وجه مجلس مدينة مطروح لتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب.

ياتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر التوعية وتصحيح مفاهيم الدين ، مع تقديم محافظة مطروح كافة الدعم وترحيبها بمبادرة "صحح مفاهيمك"  التى ستطلقها وزارة الأوقاف يوم الأحد القادم تحت رعاية  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، بهدف نشر الفهم الصحيح للدين  وتصحيح المفاهيم المغلوطة التى تتننافي مع روح الشريعة الإسلامية السمحة وترتكز على التوعية المجتمعية من خلال المحاضرات والندوات والدروس والخطب وغيرها بما يسهم في مواجهة الفكر المتطرف ومحاربة الشائعات والإنحرافات الفكرية .

حيث إلى أنه سيتم إطلاق باكورة المبادرة في مطروح يوم الأحد القادم ٢١ سبتمبر ، بحضور شعبي وتنفيذى وبمشاركة طلاب الجامعة والمدارس والشباب والرياضة  وأئمة المساجد وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح بالتزامن مع إطلاق المبادرة  من العاصمة الادارية الجديدة .

أوضح الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أن المبادرة تستهدف تصحيح المفاهيم من خلال مواجهة التطرف الدينى ، والتطرف اللادينى ( الإلحاد), والسلوكيات الخطرة على تماسك  المجتمع ، وكذلك بناء الإنسان وصناعة الحضارات ،بالإضافة إلى التأكيد على الشخصية والهوية المصرية  

مشيراً إلى أن المبادرة تأتى انطلاقاً من الدور الوطني المشترك بين مؤسسات الدولة، وفي إطار عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية ، وفي إطار حرص وزارة الأوقاف  برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على تعزيز أواصر التعاون المثمر والبناء بين وزارة الأوقاف المصرية ومحافظة مطروح ، بما يعيد الدور الريادي والتربوي للمؤسسات المصرية.

. مضيفاً أن المبادرة  تستهدف جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب لتعزيز ثقافة الاعتدال، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، ودعم الأمن الفكري، بما يحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي، ويسهم في بناء وعي ديني مستنير يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومصالح الوطن.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح مدارس

درة
طريقة عمل بيتزا الخضار
وظائف الأحلام المزوّرة..كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟
الشوارع
