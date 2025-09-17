مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-9-2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 17-9-2025 العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها مباريات دوري أبطال أوروبا بجانب انطلاق الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.
الدوري المصري
المقاولون العرب ضد فاركو - الساعة 5 مساء - قناة أون تايم سبورت 1
الجونة ضد بتروجيت - الساعة 8 مساء - قناة أون تايم سبورت 2
المصري ضد غزل المحلة - الساعة 8 مساء - قناة اون تايم سبورت 1
دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج ضد بوردو - الساعة 7.45 مساء – قناة beIN Sports 4 HD
أولمبياكوس ضد أي إي بي بافوس – الساعة 7.45 مساء - قناة beIN Sports 3 HD
ليفربول ضد أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports 3 HD
بايرن ميونخ ضد تشيلسي – الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports 4 HD
أياكس ضد إنتر ميلان – الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports 5 HD
باريس سان جيرمان ضد أتالانتا – الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports 1 HD
دوري أبطال آسيا للنخبة
أولسان هيونداي ضد تشنجدو رونجتشينج - الساعة 1 مساءً - قناة beIN Sports 5 HD
شنجهاي بورت ضد فيسيل كوبه - الساعة 3:15 مساءً - قناة beIN Sports 5 HD
دوري أبطال آسيا 2
الحسين إربد ضد سباهان –الساعة 9.15 مساء