مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-9-2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 17-9-2025 العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها مباريات دوري أبطال أوروبا بجانب انطلاق الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

الدوري المصري

المقاولون العرب ضد فاركو - الساعة 5 مساء - قناة أون تايم سبورت 1

الجونة ضد بتروجيت - الساعة 8 مساء - قناة أون تايم سبورت 2

المصري ضد غزل المحلة - الساعة 8 مساء - قناة اون تايم سبورت 1

دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج ضد بوردو - الساعة 7.45 مساء – قناة beIN Sports 4 HD

أولمبياكوس ضد أي إي بي بافوس – الساعة 7.45 مساء - قناة beIN Sports 3 HD

ليفربول ضد أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports 3 HD

بايرن ميونخ ضد تشيلسي – الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports 4 HD

أياكس ضد إنتر ميلان – الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports 5 HD

باريس سان جيرمان ضد أتالانتا – الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports 1 HD

دوري أبطال آسيا للنخبة

أولسان هيونداي ضد تشنجدو رونجتشينج - الساعة 1 مساءً - قناة beIN Sports 5 HD

شنجهاي بورت ضد فيسيل كوبه - الساعة 3:15 مساءً - قناة beIN Sports 5 HD

دوري أبطال آسيا 2

الحسين إربد ضد سباهان –الساعة 9.15 مساء