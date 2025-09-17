وزارة الشباب تنشئ صالات رياضية وخدمية بمراكز شباب الإسماعيلية ضمن الخطة الاستثمارية

قامت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، بإنشاء مجموعة من الصالات الرياضية والخدمية المتكاملة بعدد من مراكز الشباب بالمحافظة، في ضوء توجيهات الدكتور / أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتنفيذًا لرؤية القيادة السياسية بتطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية.

وشملت الأعمال إنشاء صالات رياضية حديثة بمراكز شباب :" القنطرة شرق القديمة، ومركز التنمية الشبابية بالتل الكبير، ومركز التنمية الشبابية بالقصاصين" ، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية.

من جانبه ؛ قال الدكتور أشرف صبحي ، أن هذه المنشآت الجديدة تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية لتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمية متكاملة تقدم أنشطة رياضية وثقافية ومجتمعية، مشيرًا إلى أن «الوزارة حريصة على تنفيذ مشروعاتها بمعايير هندسية وفنية عالية الجودة، بما يضمن استدامة تلك المنشآت، ويعزز دورها في تشجيع ممارسة الرياضة ونشر ثقافة النشاط البدني، ويعظم دورها في خدمة النشء والشباب والرياضيين من أبناء محافظة الإسماعيلية، وتوفير بيئة آمنة ومتطورة تسهم في صقل مهاراتهم، وتنمية قدراتهم، ودعم مواهبهم في مختلف المجالات».