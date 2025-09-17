قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقن زيزو بالبلازما وجلسات تأهيلية مكثفة.. والأهلي يرفض سفره لعدم الفتنة
الصين تعارض بشدة الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة
تأجيل محاكمة ميدو بتهمة التشهير بـ محمود البنا لجلسة 8 أكتوبر
شوبير يكشف حقيقه تفاوض الاهلي مع روي فيتوريا
القبض على عاطل بتهمة التحرش بسيدة حال استقلالها الأتوبيس بالقاهرة
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 357 مسيرة أوكرانية
انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية في غزة
القبض على قائد سيارة ملاكي لسيره عكس الاتجاه في القاهرة
انخفاض الحرارة وفرص سقوط أمطار.. والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الأزهر في قمة زعماء الأديان بكازاخستان: الاختلاف والتنوع إرادة إلهية لبناء السلام
منير مكرم يكشف لصدي البلد الحالة الصحية لـ الفنان عيد أبو الحمد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزارة الشباب تنشئ صالات رياضية وخدمية بمراكز شباب الإسماعيلية ضمن الخطة الاستثمارية

وزارة الشباب
وزارة الشباب
عبدالله هشام

 قامت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، بإنشاء مجموعة من الصالات الرياضية والخدمية المتكاملة بعدد من مراكز الشباب بالمحافظة، في ضوء توجيهات  الدكتور / أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتنفيذًا لرؤية القيادة السياسية بتطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية.

وشملت الأعمال إنشاء صالات رياضية حديثة بمراكز شباب :"  القنطرة شرق القديمة، ومركز التنمية الشبابية بالتل الكبير، ومركز التنمية الشبابية بالقصاصين" ، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية.

من جانبه ؛ قال  الدكتور أشرف صبحي ،  أن هذه المنشآت الجديدة تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية لتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمية متكاملة تقدم أنشطة رياضية وثقافية ومجتمعية، مشيرًا إلى أن «الوزارة حريصة على تنفيذ مشروعاتها بمعايير هندسية وفنية عالية الجودة، بما يضمن استدامة تلك المنشآت، ويعزز دورها في تشجيع ممارسة الرياضة ونشر ثقافة النشاط البدني، ويعظم دورها في خدمة النشء والشباب والرياضيين من أبناء محافظة الإسماعيلية، وتوفير بيئة آمنة ومتطورة تسهم في صقل مهاراتهم، وتنمية قدراتهم، ودعم مواهبهم في مختلف المجالات».

وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الرياضة وزير الشباب مركز شباب الإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

إمام عاشور

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

النني وزوجته الأولى

عمري ما ندمت.. زوجة محمد النني الأولى تُثير الجدل في ذكرى زواجهما الـ 14

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

ترشيحاتنا

السياحة في مصر

إطلاق المرحلة الثانية من حملة “إحنا مصر” لتسليط الضوء على أهمية السياحة للاقتصاد

مراكز علاج الادمان

إغلاق 12 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان في الجيزة

عمرو عثمان

مكافحة الإدمان: تكثيف البرامج الوقائية في المدارس والجامعات لرفع وعي الطلاب

بالصور

في ثوب ‏SUV‏.. عودة غير متوقعة لـ "فورد فوكاس" بحلول 2027

فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏

اركب ميتسوبيشى لانسر موديل 2016.. بهذا السعر

ميتسوبيشى لانسر
ميتسوبيشى لانسر
ميتسوبيشى لانسر

مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة

مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!
مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!
مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!

لوك جديد.. درة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

درة
درة
درة

فيديو

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد