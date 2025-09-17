أمير قطر يصل العاصمة الأردنية عمان للقاء الملك عبد الله الثاني

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يصل إلى العاصمة الأردنية عمان للقاء الملك عبد الله الثاني ملك الأردن.

وفي وقت سابق كشف تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن طائرة "بوينغ 747" التي أهدتها قطر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دخلت مرحلة تعديل شديدة السرية، تمهيدا لاستخدامها في "دعم النقل الجوي التنفيذي"، وهو المصطلح الذي يشمل نقل كبار المسؤولين الأمريكيين، وربما حتى الرئيس نفسه في المستقبل.

وأكد متحدث باسم سلاح الجو الأمريكي أن تفاصيل المشروع من التعديلات إلى هوية الشركة المنفذة والجدول الزمني مصنفة "سرية للغاية".

وقال: "تحويل طائرة مستعملة قادمة من حكومة أجنبية، حتى وإن كانت حليفة، إلى منصة قيادة آمنة يتطلب إجراءات أمنية واستخباراتية دقيقة".

ووفقا لتقارير الشبكة الأمريكية، لا تقتصر العملية على ترميم بسيط، بل تتضمن تفكيك الطائرة بالكامل، إزالة أنظمتها السابقة، وتركيب أجهزة اتصالات ودفاع متطورة تضمن أعلى مستويات الأمان ضد أي اختراق أو تجسس.