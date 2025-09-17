تشكيل ليفربول وأتلتيكو مدريد المتوقع في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتسلح ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، بعاملي الأرض والجمهور لإسقاط أتلتيكو مدريد وتحقيق أول 3 نقاط في رحلة البحث عن اللقب.

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “أنفيلد”، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS 3 HD.

كان ليفربول ودع النسخة الماضية على يد باريس سان جيرمان من الدور ثمن النهائي، بركلات الجزاء الترجيحية.

ومن المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: فريمبونج - كوناتي - فان دايك - روبيرتسون

خط الوسط: ماك أليستر - سوبوسلاي - فيرتز

خط الهجوم: محمد صلاح - إيكيتيكي - جاكبو

ومن المتوقع أن يلعب أتلتيكو مدريد بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أوبلاك

الدفاع: يورينتي - لو نورماند - لونجليه- هانكو

الوسط: كوكي - باريوس - جالاجير

الهجوم: جيليانو سيميوني - جريزمان - نيكو جونزاليس

وأكد آرني سلوت، مدرب ليفربول، جاهزية الوافد الجديد ألكسندر إيزاك، للظهور الأول أمام أتلتيكو مدريد.

في المقابل، يتحدى أتلتيكو مدريد الذي يدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، الغيابات لمحاولة الفوز على ليفربول خارج الديار، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

ويتصدر الأرجنتيني جوليان ألفاريز غيابات أتلتيكو مدريد في مباراة اليوم، بسبب الإصابة.