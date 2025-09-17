إجراء قاس من الاتحاد الأوروبي ضد الاحتلال بسبب غزة.. تفاصيل

أكدت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن المفوضية اعتمدت مقترحا لتعليق جزئي للتفضيلات الجمركية مع دولة الاحتلال.

وقالت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: “الهدف ليس معاقبة الاحتلال بل تحسين الوضع الإنساني في غزة”.

وشددت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن جميع الدول الأعضاء متفقة على أن الوضع في غزة حرج.

وفي وقت سابق، دعا رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة مع دولة الاحتلال، بسبب انتهاكاتها الواضحة لحقوق الإنسان.

ووفق تصريحات له تناقلتها وسائل إعلام عالمية، فقد انتقد سانشيز الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياه بأنه ينتهج معايير مزدوجة فيما يتعلق بحقوق الإنسان مع إسرائيل.

وقال سانشيز: “الوضع الكارثي للإبادة الجماعية تتكشف في غزة بعد تقديم الخدمات الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي تقريراً حول الوضع الإنساني في القطاع”.

وأضاف: “ويجب على أوروبا أن تعلّق اتفاق التعاون مع إسرائيل، ويجب أن تفعل ذلك فوراً”.

وكانت إسبانيا ألغت صفقة شراء 168 قاذفة، و1680 صاروخاً مضاداً للدبابات من شركة رافائيل الإسرائيلية، بعد إلغاء عقد للذخائر مع شركة أخرى تابعة لتل أبيب.