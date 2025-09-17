ضحية الأردن.. أول رد من أسرة آية عادل بعد براءة الزوج: "لن نترك حقها"

في تطور جديد لقضية وفاة الشابة المصرية آية عادل، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الأردن"، أكدت أسرتها أنها تقدمت بطعن رسمي على الحكم الصادر من محكمة عمّان، والذي قضى ببراءة زوجها كريم. خ من تهمة "حمل إنسان على الانتحار"، مشددة على أن الحكم أولي وغير نهائي.

وقال أنس عادل، شقيق الضحية، إن الحكم الأخير لم يُنهِ القضية بعد، موضحًا أن المتهم حصل على براءة في واقعة "الانتحار"، بينما لا تزال قضايا أخرى منظورة أمام المحكمة، مؤكدًا أن المحامي سيتقدم باستئناف خلال الفترة المقبلة، وأن المسار القضائي ما زال طويلًا.

وأضاف أنس في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن القضية متشعبة، إذ تتوزع بين دعاوى رفعتها الدولة باعتبارها قضية رأي عام، وأخرى متعلقة بالقتل العمد، مضيفًا: "القضية لا تنتهي في يوم وليلة، ونحن نتابع مع المحامي جميع التطورات وإن شاء الله الخير قادم".

وعن أوضاع أبناء الضحية، أوضح أن العائلة لا تملك أي وسيلة للتواصل معهم، قائلًا: "نحاول الوصول إلى أولاد آية بشتى الطرق، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، لكن دون جدوى. لا نعرف مكانهم تحديدًا، هل ما زالوا في الأردن أم نُقلوا إلى مصر، وكل ما نعلمه أنهم مع عائلة والدهم بشكل تعسفي".

ولفت إلى صعوبة الإجراءات القانونية الخاصة بالحضانة بسبب تواجد جزء من القضية في الأردن، مؤكدًا أن التعامل مع محاكم خارجية يتطلب وقتًا طويلًا بسبب الترجمة، وإرسال المستندات بالبريد، والإجراءات الجمركية، ما يجعل كل خطوة تستغرق أسبوعين على الأقل.

وعن حال والدته بعد صدور الحكم، قال: "والدتي متأثرة جدًا وكنا معها في المستشفى، لكننا نحاول أن نتماسك ونستمر في متابعة القضية حتى نصل إلى حق آية".

وقال عادل إن العائلة لن تتنازل عن حق شقيقته، موضحًا أن سقوطها من الطابق السابع لا يمكن أن يُختزل في واقعة عابرة، بل يستدعي تحقيقًا عادلًا يكشف جميع الملابسات.

وأضاف أن المحكمة لم تُتح للشهود الفرصة الكاملة للإدلاء بأقوالهم، والتي كان من شأنها أن تُدين المتهم، لافتًا إلى أن الأسرة تستعد لاتخاذ خطوات قانونية جديدة في المرحلة المقبلة للطعن على الحكم، في سبيل الوصول إلى العدالة.

واختتم بتأكيده أن العائلة ماضية في الطريق القانوني حتى النهاية، وأن القضايا في الأردن لن يتم التهاون فيها، مشددًا: "لن نسكت على حق آية، وسنستمر حتى يتحقق العدل".