«آي صاغة»: الذهب يتراجع… والأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم
فتح باب الاشتراكات المخفضة لطلاب المدارس والجامعات بقطارات سكك حديد مصر
السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم البري الإسرائيلي على غزة
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
تأجيل دعوى تعويض عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامى لـ22 أكتوبر
النبي المعلم.. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة
تدعم مجازر الاحتلال ضد غزة.. القصة الكاملة لإلغاء حفل فرقة سكوربيونز في مصر
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي صفحات خالد الغندور وأبو المعاطي ذكي وبدرية طلبة عبر موقع يوتيوب
تمديد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"المقام بطوكيو
51 شهيدًا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 38 في مدينة غزة
الوزراء يوافق علي السماح لحاملي التاشيرات الخماسية بالإقامة في البلاد ١٨٠ يوما
قرار هام بشأن إلغاء الرسوم المالية لتغيير النشاط من السكني والتجاري والإداري إلى الفندقي
رياضة

اللجنة البارالمبية تطمئن على استعدادات بطولة العالم لرفع الأثقال

القسم الرياضي

في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية التي  تقام خلال الفترة من 3 إلى 20 أكتوبر بالعاصمة الإدارية 2025، عقدت اللجنة البارالمبية المصرية اجتماعًا تنسيقيًا مع أعضاء اللجنة المنظمة بحضور ممثلي اللجان التنظيمية المختلفة.

حضر الجلسة كل من الدكتور أشرف العجيلي أمين الصندوق وإبراهيم أمين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ومدير البطولة والدكتور خالد سمير عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورامى عبد الحميد عضو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الدكتورة منار على رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمى بوزارة الشباب والرياضة والمهندس أيمن حلمى مدير عام إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الشباب والرياضة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة جميع الترتيبات الخاصة بالمتطلبات المحددة من اللجنة البارالمبية الدولية المشاركة، بما فى ذلك آليات تهيئة البنية التكنولوجية اللازمة لمتابعة فعاليات البطولة وتطوير أنظمة التسجيل الإلكتروني وإدارة البيانات الخاصة باللاعبين، فضلا سبل توفير الدعم الرقمي والإعلامي لتغطية منافسات البطولة ومراجعة المتطلبات الفنية الصادرة عن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي وضمان الالتزام بها.

وأكدت اللجنة على أهمية التكامل بين الإدارات المختلفة لضمان جاهزية جميع اللجان على المستويين الفني والتنظيمي، بما يسهم في مشاركة مشرفة تليق بمكانة مصر ورياضتها البارالمبية.

وأكدت اللجنة البارالمبية المصرية أن ملف تكنولوجيا المعلومات يحظى بأولوية قصوى لضمان صورة مشرفة لمصر أمام العالم، مشددة على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بتنظيم البطولات البارالمبية.

كما تقرر خلال الاجتماع إعداد تقرير تفصيلي بالاحتياجات والاقتراحات لعرضه على اللجنة المنظمة ومتابعة التنفيذ الميداني بصفة دورية حتى انطلاق البطولة.

وتُعد هذه البطولة من أهم وأكبر الأحداث الرياضية البارالمبية على المستوى الدولي، حيث تُقام تحت مظلة اللجنة البارالمبية الدولية، وتشكل محطة رئيسية ضمن أجندة التأهيل إلى دورة الألعاب البارالمبية المقرر اقامتها عام 2028، وهو ما يمنحها أهمية مضاعفة على الصعيدين الرياضي والإنساني.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة مشاركة ما يقرب من 700 لاعب ولاعبة، إلى جانب الأجهزة الفنية والإدارية، يمثلون أكثر من 70 دولة، وسط أجواء تنافسية حافلة، واستعدادات تنظيمية وفنية غير مسبوقة، بما يضمن خروج الحدث بصورة مشرفة تليق باسم ومكانة مصر على المستويين القاري والدولي.

حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة

إطلالة جذابة.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها

قبل الكل.. شاهد الملامح الأولى للجيل القادم من نيسان سنترا

تويوتا تكشف عن سيارتها الكهربائية الفاخرة bZ7

