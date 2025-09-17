قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«آي صاغة»: الذهب يتراجع… والأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم
فتح باب الاشتراكات المخفضة لطلاب المدارس والجامعات بقطارات سكك حديد مصر
السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم البري الإسرائيلي على غزة
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
تأجيل دعوى تعويض عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامى لـ22 أكتوبر
النبي المعلم.. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة
تدعم مجازر الاحتلال ضد غزة.. القصة الكاملة لإلغاء حفل فرقة سكوربيونز في مصر
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي صفحات خالد الغندور وأبو المعاطي ذكي وبدرية طلبة عبر موقع يوتيوب
تمديد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"المقام بطوكيو
51 شهيدًا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 38 في مدينة غزة
الوزراء يوافق علي السماح لحاملي التاشيرات الخماسية بالإقامة في البلاد ١٨٠ يوما
قرار هام بشأن إلغاء الرسوم المالية لتغيير النشاط من السكني والتجاري والإداري إلى الفندقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المنظمة العربية للسياحة توصي بتشكيل لجنة للذكاء الاصطناعي في السياحة

الدكتور وليد الحناوي
الدكتور وليد الحناوي
محمد الاسكندرانى

أعلن المتحدث الإعلامي الرسمي للمنظمة العربية للسياحة الدكتور وليد الحناوي عن إنهاء المنظمة مشاركتها بأعمال المائدة المستديرة الإقليمية الأولى حول الذكاء الاصطناعي والاستدامة، التي عقدت تحت شعار "من الابتكار إلى الأثر"، بتنظيم مشترك بين الامانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتكنولوجيات والاتصال والمعلومات.

جاء ذلك بمشاركة واسعة من ممثلي الدول العربية والمنظمات المتخصصة وخبراء وصناع قرار وباحثين في مجالات التكنولوجيا والتنمية بمختلف المجالات.

 
اوضح الحناوى ،انه جرى خلال الاجتماع تأكيد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في كلمتها والتى القتها الوزير المفوض د.ندى العجيزى مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى أن هذا اللقاء يتجاوز كونه اجتماعًا تقليدياً ليكون منصة نوعية للحوار وتبادل الخبرات حول توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة أهداف الاستدامة مؤكدة بأن الذكاء الاصطناعي لم يعد فكرة مستقبلية أو ترفاً معرفياً، بل قوة فاعلة تشكل الحاضر وتعيد صياغة المستقبل، الأمر الذي يضع على عاتق الدول العربية مسؤولية مشتركة لتوجيه هذه القوة نحو تحقيق التنمية المستدامة.


واوضح الحناوي ان برنامج الدائرة المستديرة ناقش على مدار جلساته الثلاث قضايا محورية شملت 
1. التكنولوجيات من أجل تحقيق الاستدامة: من الرؤية إلى التطبيق
2. العدالة والحوكمة الرقمية نحو ذكاء اصطناعي مسؤول وأخلاقي.
3. بناء شراكات إقليمية مستدامة من التعاون إلى التأثير.
مشيرا بأن المنظمة قدمت ورقة عمل خلال الجلسة الثانية حول أهمية الذكاء الاصطناعي في تنمية صناعة السياحة العربية طرحت خلالها التحديات وتوصياتها ومن أهمها
- التحدي: محدودية البنية التحتية الرقمية في بعض الدول العربية الحل: الاستثمار في تطوير الشبكات الرقمية وتعزيز الإنترنت عالي السرعة في المناطق السياحية 
- ⁠التحدي: نقص الكوادر المؤهلة في الذكاء الاصطناعي. الحل: إطلاق برامج تدريبية مكثفة وبناء شراكات مع الجامعات العربية والدولية. 
- ⁠التحدي: حماية البيانات والخصوصية. الحل: وضع تشريعات واضحة وسياسات متقدمة لضمان أمن المعلومات وخصوصية المستخدمين.


وأوصت المنظمة بأهمية تشكيل لجنة عربية مختصة بالذكاء الاصطناعي في السياحة تحت مظلة المنظمة العربية للسياحة وجامعة الدول العربية، وتطوير شراكات فاعلة مع شركات التقنية العالمية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة لتنمية وصقل الكفاءات العربية في الذكاء الاصطناعي السياحي، وتوفير دعم مالي وتقني للمشروعات الريادية والشركات الناشئة في القطاع.
 

المنظمة العربية للسياحة السياحة الذكاء الاصطناعي السعودية سياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

النني وزوجته الأولى

عمري ما ندمت.. زوجة محمد النني الأولى تُثير الجدل في ذكرى زواجهما الـ 14

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الأقرب للنادي الأهلي

أسعار الدواجن

بأقل من سعر التكلفة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدولار

سعر الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

ترشيحاتنا

النائب أحمد الحمامصي

الحمامصي: كلمة الرئيس في قمة الدوحة أعادت صياغة أولويات الدفاع عن فلسطين

الحبس

الحبس 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه عقوبة بيع أدوية ضارة بالحيوان

المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية

حزب «المصريين»: زيارة ملك إسبانيا وزوجته لمصر حدث دبلوماسي مهم

بالصور

حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة

حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة
حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة
حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة

إطلالة جذابة.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

قبل الكل.. شاهد الملامح الأولى للجيل القادم من نيسان سنترا

نيسان سنترا
نيسان سنترا
نيسان سنترا

تويوتا تكشف عن سيارتها الكهربائية الفاخرة bZ7

تويوتا bZ7
تويوتا bZ7
تويوتا bZ7

فيديو

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد