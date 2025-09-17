افتتاح معرض الأنشطة الصيفية الفنية بمدارس جنوب سيناء



​افتتح عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، يرافقه سامي الجندي، مدير الشؤون التنفيذية، و أمل الفحام، موجه عام التربية الفنية، معرض ختام الأنشطة الصيفية بمركز تنمية القدرات الفنية، الذي أُقيم بمدرسة الشهيد عمرو شكري الإعدادية للبنات بمدينة طور سيناء.

​ضم المعرض أعمالًا فنية متنوعة للطلاب المشاركين، أبرزها فن تشكيلي ولوحات بورتريه لوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، و وبورترية آخر لمحافظ جنوب سيناء اللواء الدكتور خالد مبارك.

كما شمل المعرض لوحات فنية مستوحاة من طبيعة المحافظة، بالإضافة إلى أعمال ابتكارية ومجسمات فنية.

​جاء تنظيم المعرض تحت إشراف مجموعة من موجهي ومعلمي التربية الفنية بإدارة طور سيناء التعليمية، وهم: عادل حمد الله، و عبير عبد العظيم، موجهي التربية الفنية بإدارة طور سيناء التعليمية وكلا من: حنان أحمد توفيق، و فاطمة عبد المنعم ، و مروة عبد الرحمن عبد الله، و السيد صابر معلمي التربية الفنية بمدارس طور سيناء

​وشارك في التنظيم أيضًا إدارة مدرسة الشهيد عمرو شكري الإعدادية للبنات، برئاسة مدير المدرسة أحمد عبد الله مدير المدرسة



​تفقَّد مدير مديرية التربية والتعليم جميع الأعمال الفنية المعروضة، وأعرب عن إعجابه الشديد بإبداعات الطلاب المشاركين في النشاط .