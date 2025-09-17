افتتاح معرض الأنشطة الصيفية الفنية بمدارس جنوب سيناء

افتتح عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، يرافقه سامي الجندي، مدير الشؤون التنفيذية، و أمل الفحام، موجه عام التربية الفنية، معرض ختام الأنشطة الصيفية بمركز تنمية القدرات الفنية، الذي أُقيم بمدرسة الشهيد عمرو شكري الإعدادية للبنات بمدينة طور سيناء.
ضم المعرض أعمالًا فنية متنوعة للطلاب المشاركين، أبرزها فن تشكيلي ولوحات بورتريه لوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، و وبورترية آخر لمحافظ جنوب سيناء اللواء الدكتور خالد مبارك.
كما شمل المعرض لوحات فنية مستوحاة من طبيعة المحافظة، بالإضافة إلى أعمال ابتكارية ومجسمات فنية.
جاء تنظيم المعرض تحت إشراف مجموعة من موجهي ومعلمي التربية الفنية بإدارة طور سيناء التعليمية، وهم: عادل حمد الله، و عبير عبد العظيم، موجهي التربية الفنية بإدارة طور سيناء التعليمية وكلا من: حنان أحمد توفيق، و فاطمة عبد المنعم ، و مروة عبد الرحمن عبد الله، و السيد صابر معلمي التربية الفنية بمدارس طور سيناء
وشارك في التنظيم أيضًا إدارة مدرسة الشهيد عمرو شكري الإعدادية للبنات، برئاسة مدير المدرسة أحمد عبد الله مدير المدرسة
تفقَّد مدير مديرية التربية والتعليم جميع الأعمال الفنية المعروضة، وأعرب عن إعجابه الشديد بإبداعات الطلاب المشاركين في النشاط .