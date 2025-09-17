قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير السياحة يلتقي مجموعة من المؤثرين المصريين للمشاركة في حملة "إحنا مصر"

وزير السياحة والآثار مع المؤثرين المصريين
وزير السياحة والآثار مع المؤثرين المصريين
محمد الاسكندرانى

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار لقاءً مع مجموعة من المؤثرين المصريين وأصحاب المحتوى الرقمي الهادف والراقي، الذين يتمتعون بقاعدة متابعة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك للترويج للمقصد السياحي المصري والمشاركة في حملة "إحنا مصر".

وذلك في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتعظيم الاستفادة من أدوات التسويق السياحي الإلكتروني، باعتباره أحد أبرز الوسائل الحديثة والفعّالة في صناعة السياحة.

إحنا مصر 

ويأتي هذا اللقاء في ضوء استراتيجية الوزارة، التي تركز على إبراز التنوع الفريد الذي تتميز به مصر من منتجات وأنماط سياحية متعددة، تحت شعار: "مصر.. تنوع لا يُضاهى"، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة والأولي على مستوى العالم من حيث تنوع المنتجات والأنماط السياحية.

وخلال اللقاء، أكد وزير السياحة والآثار، علي أن المؤثرين وصناع المحتوى الرقمي شركاء في الترويج السياحي لمصر داخلياً وخارجياً، وتسعى الوزارة لدعمهم وتوفير كل السبل التي تساعدهم على تقديم محتوى راقٍ يعكس الصورة الحقيقية للمقصد السياحي المصري.

وأوضح أن الوزارة تعمل وفق محاور متعددة في هذا المجال، من أبرزها استضافة مدوني السفر والمؤثرين من مصر ومختلف دول العالم، مشيراً إلى أن هذه الآلية الترويجية أصبحت إحدى الأدوات الأكثر تأثيراً في الوصول إلى شرائح متعددة وجديدة من السائحين، حيث تتيح استعراض تجارب مباشرة وأصيلة تلقي الضوء على الحضارة المصرية العريقة، والتنوع الثقافي، والمناظر الطبيعية الخلابة، والشواطئ الرائعة والحياة العصرية النابضة بالحياة، كما تقدم صورة متكاملة عن تنوع المقصد السياحي المصري، بما يسهم في وضع مصر كوجهة أولى للمسافرين الباحثين عن تجارب متعددة لا تُنسى.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة العديد من الرؤى والأفكار المبتكرة للترويج السياحي عبر المنصات الرقمية الخاصة بالمؤثرين، إلى جانب استعراض سبل رفع الوعي السياحي والأثري لدى المجتمع المصري، لا سيما من خلال حملة “إحنا مصر” التي أطلقت الوزارة مرحلتين منها لتسليط الضوء على أهمية السياحة للاقتصاد القومي، ودور السلوكيات الإيجابية والقيم الأصيلة للشعب المصري في دعم صورة مصر السياحية.

كما تم التأكيد على التعاون بين المؤثرين والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لترجمة المحتوى الرقمي الخاص بهم، والمتسق مع استراتيجية الوزارة، وإطلاقه عبر المنصات الرسمية للهيئة في الأسواق السياحية المستهدفة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على أن يكون هذا التعاون ممتداً ومستمراً من خلال اجتماعات دورية لمتابعة ما تحقق من إنجازات، وتبادل للأفكار، ووضع الخطط الترويجية الجديدة بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

حضر اللقاء أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الاستراتيجيات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام علي إدارة العلاقات الدولية والاتفاقات، وسوزان مصطفي مدير عام الترويج السياحي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأسامة إبراهيم عضو إدارة الترويج السياحي بالهيئة. 

وزير السياحة والآثار إحنا مصر السياحة المؤثرين على السوشيال ميديا بلوجر السياحة

