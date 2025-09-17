المنوفية.. موقف تطوير المناطق غير المخططة ومشروعات الخطة الاستثمارية

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة الموقف الحالي لآليات تنفيذ مشروعات خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد 2025- 2026 لتسريع معدلات الإنجاز بالمشروعات المستهدفة وفق البرامج الزمنية المحددة، وتطوير المناطق الغير مخططة بنطاق المراكز والمدن بهدف تنميتها وامدادها بالمرافق الأساسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، بحضور المهندس اشرف طايل المستشار الهندسي ، وسام مراد مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام.

وشهد الاجتماع ، متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة مشدداً على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال الخطة وسرعة نهو إجراءات لضمان الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو المشروعات الجديدة بمختلف القطاعات والتنسيق بين كافة الجهات المعنية والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال حفاظا على الصالح العام.

كما تضمن الاجتماع ، استعراض الموقف التنفيذي لتطوير المناطق الغير مخططة ، وذلك لتسريع معدلات الآداء وتقديم التيسيرات اللازمة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز ، وكذا أعمال تطوير ورفع كفاءة كافة الانفاق والمناطق المحيطة بها بنطاق المراكز والمدن استعداداً لموسم الشتاء والحفاظ على عدم تكدس وتجمع مياه الأمطار، لتيسير الحركة المرورية.

ووجه محافظ المنوفية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية للوقوف على نسب تنفيذ تلك المشروعات وحجم الأعمال المنفذة ومعدلات أداء الشركات وتذليل العقبات لدفع وتيرة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.