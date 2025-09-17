قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معرض هنفيدهن للحرف اليدوية.. الجبهة الوطنية يدعم المرأة السيناوية بشرم الشيخ
حريف ميت عقبة مهدد بالغياب عن قمة الأهلي والزمالك بالدوري.. ما السبب؟
رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات
أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري
ربيعة وأكرم توفيق البداية.. الأهلي يضع خطًا أحمر في ملف التجديد للاعبين: «محدش هيلوي دراعنا»
الدردير يثير الجدل بمقارنة بيزيرا بنجم الأهلي و يعلق: شكرا زيزو إنك سبت النادي
ينفذون جولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
السيدة انتصار السيسي تستقبل ملكة إسبانيا وتصف اللقاء بـ "الودي والإنساني"
شوبير :إمام عاشور سيبقى تحت الملاحظة والفحص الطبي يومين على الأقل في المستشفى
دعاء قضاء الحاجة بعد الصلاة.. 20 دعوة تفتح لك أبواب السماء
تقرير: ماكرون يعتزم إعلان اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية الأسبوع المقبل
وزير الخارجية يثمن المواقف الإسبانية الداعمة لـ مصر داخل الاتحاد الأوروبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هاني فرحات يقود أوركسترا حفل أنغام في قاعة رويال ألبرت بلندن

أنغام وهاني فرحات
أنغام وهاني فرحات
نجلاء سليمان

علم موقع صدى البلد أن المايسترو هاني فرحات سيقود الأوركسترا في حفل الفنانة أنغام بقاعة رويال ألبرت بلندن الأسبوع المقبل.


وانتهت أنغام وفرقتها من الاستعدادات والبروفات النهائية لحفل قاعة رويال ألبرت المنتظر في أول ظهور لها بعد وعكتها الصحية.


يقام حفل أنغام  يوم 23 سبتمبر، وتتراوح أسعار تذاكر حفل أنغام ما بين حوالي 80 حتى 255 دولار بشكل متفاوت حسب مقاعد القاعة الضخمة التي تستوعب أعداد كبيرة من الجمهور.


ومن المقرر أن يقام حفل أنغام في تمام السابعة والنصف مساءً بحسب جدول قاعة رويال الملكية في لندن.


‏‎واكتسبت قاعة “رويال ألبرت هول” شهرتها العالمية باعتبارها واحدة من أكثر المسارح العريقة، إذ احتضنت عبر تاريخها أهم الفعاليات الموسيقية والفنية العالمية، مما يجعل وقوف أنغام على خشبتها إنجازاً فنياً يحسب لها.


‏‎ومن المتوقع أن تقدم أنغام خلال الحفل مزيجاً من أشهر أغنياتها التي ارتبط بها الجمهور العربي طوال سنوات، إلى جانب عدد من الأعمال الحديثة التي أطلقتها مؤخراً ولاقت نجاحاً واسعاً. 


‏‎يُذكر أن أنغام تتمتع بمسيرة فنية حافلة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، وقدمت خلالها عشرات الألبومات الناجحة والأغاني التي حجزت لها مكانة رفيعة في قلوب الجمهور. 


‏‎كما حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات العربية والدولية تقديراً لموهبتها وإسهاماتها في الموسيقى العربية.

قاد المايسترو هاني فرحات أوركسترا دار الأوبرا الملكية الفرنسية والأوركسترا السعودي على مدار ليلتين متتاليتين في حفل روائع الأوركسترا الذي أقيم داخل قصر فرساي التاريخي.

أصبح هاني فرحات أول مايسترو عربي يقود الأوركسترا المشترك داخل هذا الصرح الأثري الكبير، في حدث موسيقي استثنائي وأمام حضور رفيع تقدّمته سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولفيف من الشخصيات الدبلوماسية والفنية الأوروبية والعربية.

أنغام هاني فرحات حفل أنغام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

الدولار

سعر الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

سيحا

محمد يونس: فوجئت برحيل سيحا إلى الأهلي ولن أفرط فيه حتى بـ100 مليون جنيه

سيف زاهر

الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

ترشيحاتنا

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

الآثار: لا اختفاء أو تًحطم أي قطعة بالمتحف اليوناني الروماني

محاضرة مؤسسة زاهي حواس

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تنظم محاضرة عن التداخل بين القبطية والعربية بقصر الأمير طاز

بالصور

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط.. خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء
الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء
الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

نشرة المرأة والمنوعات| ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة.. أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساء

فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

على قد الإيد.. اركب 5 سيارات سيدان ‏ بـ 200 ألف جنيه ‏

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

الطلاق الصامت.. أسبابه وروشتة لإنقاذ العلاقة الزوجية

الطلاق الصامت.. حينما يعيش الزوجان تحت سقف واحد بلا مشاعر
الطلاق الصامت.. حينما يعيش الزوجان تحت سقف واحد بلا مشاعر
الطلاق الصامت.. حينما يعيش الزوجان تحت سقف واحد بلا مشاعر

فيديو

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد