ضبط قائد سيارة تعمد طمس لوحاتها هربا من الملاحقة بالقاهرة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوماً بصورة، يظهر فيه قائد سيارة يقوم بطمس اللوحات المعدنية الخاصة بها أثناء سيره في أحد شوارع القاهرة، فى محاولة لإخفاء هوية المركبة.

وبعد الفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وضبط قائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر فى الصور المتداولة.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق تمهيداً لعرضه على النيابة المختصة.