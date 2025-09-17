الأنبا عمانوئيل يترأس اللقاء الدوري للإكليروس الإيبارشي

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، لقاء الآباء القمامصة والكهنة، والرهبان القائمين على الخدمة بالإيبارشيّة، في الاجتماع الدّوريّ، وذلك بمقر المطرانية.

بدأ اليوم بصلاة بالقدّاس الإلهيّ، حيث منح الأب المطران الدرجة الإنجيلية منح للأخّ يوسف شحاتة الفرنسيسكانيّ، ثم ألقى الأب ميلاد جودة الفرنسيسكاني محاضرة روحية تزامنًا مع زمن عيدي الصليب، وجروحات القديس فرنسيس الآسيزي.

الشركة الكهنوتية المثمرة

وتحدث الأب ميلاد عن معنى الصليب من خلال رؤية قداسة البابا بندكتوس السّادس عشر، والّذي “يرى الصّليب كعلامة رجاء ومحبّة قوّيّة، من الله نحو الإنسان، وعلينا نحن أن نعكس هذه المحبّة نحو الآخرين”.

وعقب ذلك، قام راعي الإيبارشيّة باستعراض مُلخّص الأنشطة الصّيفية، الّتي تمّت خلال الأشهر القلائل المنصرمة، كما تمّ انتخاب، وتشكيل مجلس الشّورى الإيبارشي، وتوزيع اللجان المختلفة المسؤولة عن الأنشطة على مستوى الإيبارشيّة.

واختُتم اليوم بالتقاط الصور التذكارية، شاكرين الله على هذه الشركة الكهنوتية المثمرة، وعلى روح الوحدة، والخدمة التي تجمع الإيبارشية حول راعيها.