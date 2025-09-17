قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحركات أوروبية ضد الاحتلال.. هل تنقلب الطاولة على إسرائيل؟
معرض هنفيدهن للحرف اليدوية.. الجبهة الوطنية يدعم المرأة السيناوية بشرم الشيخ
حريف ميت عقبة مهدد بالغياب عن قمة الأهلي والزمالك بالدوري.. ما السبب؟
رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات
أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري
ربيعة وأكرم توفيق البداية.. الأهلي يضع خطًا أحمر في ملف التجديد للاعبين: «محدش هيلوي دراعنا»
الدردير يثير الجدل بمقارنة بيزيرا بنجم الأهلي و يعلق: شكرا زيزو إنك سبت النادي
ينفذون جولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
السيدة انتصار السيسي تستقبل ملكة إسبانيا وتصف اللقاء بـ "الودي والإنساني"
شوبير :إمام عاشور سيبقى تحت الملاحظة والفحص الطبي يومين على الأقل في المستشفى
دعاء قضاء الحاجة بعد الصلاة.. 20 دعوة تفتح لك أبواب السماء
تقرير: ماكرون يعتزم إعلان اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية الأسبوع المقبل
حوادث

سقوط مسجل خطر انتحل عدة صفات للنصب على المواطنين

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على مسجل خطر بتهمة انتحال عدة صفات مختلفة للنصب على المواطنين. 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد العناصر الجنائية "حاصل على دبلوم") بإنشاء عدة حسابات بمواقع التواصل الاجتماعى وانتحال صفات مختلفة للنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بإمكانية تقديم خدمات لهم بمقابل مالى.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول “بفحصه تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى”.

وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، واضطلاعه بإنشاء حسابات بأسماء وهمية لاستغلالها فـى نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مسجل خطر الداخلية إنتحال الصفة

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط.. خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

نشرة المرأة والمنوعات| ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة.. أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساء

على قد الإيد.. اركب 5 سيارات سيدان ‏ بـ 200 ألف جنيه ‏

الطلاق الصامت.. أسبابه وروشتة لإنقاذ العلاقة الزوجية

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

