سقوط مسجل خطر انتحل عدة صفات للنصب على المواطنين

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على مسجل خطر بتهمة انتحال عدة صفات مختلفة للنصب على المواطنين.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد العناصر الجنائية "حاصل على دبلوم") بإنشاء عدة حسابات بمواقع التواصل الاجتماعى وانتحال صفات مختلفة للنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بإمكانية تقديم خدمات لهم بمقابل مالى.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول “بفحصه تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى”.

وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، واضطلاعه بإنشاء حسابات بأسماء وهمية لاستغلالها فـى نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.