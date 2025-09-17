ضبط عامل بحوزته 700 ألف قطعة ألعاب نارية بالفيوم

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على تاجر ألعاب نارية وبحوزته 700 ألف قطعة قبل ترويجها بالفيوم.

يأتي ذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة لتصنيع وحيازة الألعاب النارية تمهيداً للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (700 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة - الأدوات المستخدمة فى التصنيع) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.