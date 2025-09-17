دفنتها 3 أيام في البيت.. عمة تنهي حياة بنت شقيقها في الإسماعيلية

شهدت قرية منايف التابعة لمركز أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية جريمة قتل بشعة أثارت حالة من الذهول بين الأهالي، بعدما أقدمت سيدة على قتل ابنة شقيقها ودفن جثمانها داخل المنزل في محاولة لإخفاء الجريمة.

وتشير التحريات الأولية إلى أن السيدة ارتكبت فعلتها منذ 3 أيام، قبل أن تنكشف الواقعة اليوم عقب انبعاث روائح غريبة من داخل المنزل، ما أثار ريبة الجيران ودفعهم إلى إبلاغ الجهات الأمنية.



على الفور تحركت قوات الشرطة إلى موقع الحادث وعثروا على الجثمان مدفونًا في المنزل، وتبين أنه لفتاة تبلغ من العمر ١٥ عاما ، وأبلغت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية كشف كافة الملابسات.