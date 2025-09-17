باستخدام 12 صاروخا.. القيادي في حركة حماس يكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

في أول ظهور إعلامي، كشف القيادي في حركة حماس غازي حمد، تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، خلال اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي لوقف النار بغزة.

و قال حمد أن قادة الحركة اجتمعوا ذلك اليوم في العاصمة القطرية، الدوحة، لمناقشة مقترح الرئيس الأمريكي ودراسته بشكل معمق، لكنهم فوجئوا بدوي انفجارات بعد أقل من ساعة، و ذلك خلال تصريحات تليفزيونية.

و أكد القيادي بحماس، أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم ما يزيد عن 12 صاروخا في هجومة، حيث سقط المبنى في أقل من دقيقة على إثر ضربات الصواريخ، ما أدى إلى تدميره بشكل شبه كامل، مشيرا إلى أن المشاركين في الاجتماع استفاقوا سريعا وخرجوا من المكان ليدركوا أن الانفجارات ناتجة عن هجوم إسرائيلي.