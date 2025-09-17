قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل | قرارات نهائية بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية
كله بسبب 2011.. أحمد موسى: جنوب سوريا خارج المشهد.. ودمشق لا تملك قول لا لإسرائيل
أنت تضر بلدك كثيرًا.. ترامب يوبّخ صحفيًا أستراليًا بسبب أسئلة عن أعماله
4 أيام في سبتمبر.. موعد الإجازات المتبقية في 2025
مصر محصنة بقواتها المسلحة.. أحمد موسى: غياب الجيش القوي جعل سوريا مستباحة
بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل
أحمد موسى يُحذّر من موجات نزوح غير شرعية لأوروبا حال تهجير الفلسطينيين |فيديو
بإطلالة رياضية.. محمد سامي في أحدث ظهور له
أحمد موسى ينعى اللواء حسن السوهاجي ويشارك ذكرياته مع الراحل: «عالج كثيرًا من سجناء الإخوان»
تعليم بورسعيد: فلسفة نظام البكالوريا الجديد مُطبقة في الدول المتقدمة
عرض توأم المنوفية المتوفي بعد جرعة تطعيم على الطب الشرعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مصر وفرنسا تعززان التعاون الثقافي والتعليمي وتؤكدان شراكتهما الاستراتيجية

وفد من لجنة الثقافة والتعليم والاتصال والرياضة بمجلس الشيوخ الفرنسي بوزارة الخارجية
علي صالح

استقبل نائب وزير الخارجية، السفير أبو بكر حفني، وفد من لجنة الثقافة والتعليم والاتصال والرياضة بمجلس الشيوخ الفرنسي في إطار الزيارات الدورية التي يقوم بها الوفود البرلمانية لمصر، برئاسة أوران لافون، رئيس اللجنة، وكاترين موران-ديسالي والسفير اريك شافيليه، سفير فرنسا في مصر، وبمشاركة كل من السيد السفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، و السفيرة هبة زكي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والسفير طارق دحروج، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة ليبيا بوزارة الخارجية وسفير مصر المرشح لدى فرنسا.


أشاد نائب وزير الخارجية بمستوى العلاقات بين مصر وفرنسا، والتي تُعد نموذجاً للشراكة الاستراتيجية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مسلطاً الضوء على التعاون الوثيق في مجال التعليم والثقافة والذي تجسد في انعقاد المؤتمر المصري-الفرنسي للتعاون العلمي والجامعي، والذي افتتح أعماله رئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون أثناء زيارته الهامة إلى مصر في إبريل الماضي.

 كما اتفق الجانبان على أهمية العمل سوياً على تعزيز وتنويع مجالات التعاون الأكاديمي والعلمي بين البلدين، ما يتطلب العمل على نشر اللغة الفرنسية وتحسين درجة إجادتها بين طلاب الجامعة الفرنسية في مصر وبرنامج الشراكة بين الجامعات المصرية والفرنسية وعلى رأسها جامعة القاهرة والسوربون. 


كما أشادا بارتفاع أعداد المدارس الفرنسية في مصر والإقبال المتزايد على الالتحاق بها، ما يعكس مكانة الثقافة واللغة الفرنسية بين المصريين، ومن جانبه أكد نائب وزير الخارجية على الاعتزاز بوجه مصر الفرنكفوني منذ بدء التفاعل الثقافي المباشر بين مصر وفرنسا في مطلع القرن التاسع عشر والذي بلغ ذروته بإيفاد أعداد كبيرة من الدارسين المصريين في منتصف ذلك القرن والذين حملوا شعلة التنوير على أكتافهم في مختلف المجالات، معرباً عن تطلعه لاستمرار هذا الجهد الذي امتد لقرنين من الزمن ومنوهاً أن نقطة البداية الحقيقية هي دوماً في تخطي حاجز اللغة في مراحل تعليمية مبكرة بما يرسى أساساً صلباً للبناء عليه، وهو ما من شأنه أن يعمق علاقات الصداقة بين الشعبين المصري والفرنسي.


وتطرقت النقاشات إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. ومن جانبه، أعرب السيد لافون عن تقديره للدور المحوري الذي تلعبه مصر في محيطها الإقليمي، وعلاقات الصداقة العميقة التي تربط بين الشعبين المصري والفرنسي. 

كما أكد حرص مجلس الشيوخ الفرنسي، على دعم كافة الجهود الرامية إلى توثيق العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التعاون المشترك.


واتفق الطرفان في ختام اللقاء على أهمية الحفاظ على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في المرحلة الراهنة، والعمل على تطويرها ودفعها نحو آفاق أرحب، بما يعكس الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين، ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين في مزيد من التعاون والتكامل.
 

السفير أبو بكر حفني مجلس الشيوخ الفرنسي أوران لافون الوفود البرلمانية سفير مصر المرشح لدى فرنسا مصر وفرنسا

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

في جيبك جاسوس.. حكاية تصريح لـ نتنياهو أثار قلق شركات المحمول

إيناس مكي

إيناس مكي: إحنا 5 إخوات وأنا من شجعت أحمد على دخول مجال التمثيل

كيت بلانشيت

بدأت كومبارس في السينما المصرية.. تكريم كيت بلانشيت في الجونة السينمائي

عملنا فيلم اتمنع.. نسرين أمين تمازح جمهورها بصورة مع براد بيت

عملنا فيلم اتمنع.. نسرين أمين تمازح جمهورها بصورة مع براد بيت

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟

الرمان

الدورة الشهرية

إمام عاشور

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

