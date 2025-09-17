قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاجل | قرارات نهائية بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية
كله بسبب 2011.. أحمد موسى: جنوب سوريا خارج المشهد.. ودمشق لا تملك قول لا لإسرائيل
أنت تضر بلدك كثيرًا.. ترامب يوبّخ صحفيًا أستراليًا بسبب أسئلة عن أعماله
4 أيام في سبتمبر.. موعد الإجازات المتبقية في 2025
مصر محصنة بقواتها المسلحة.. أحمد موسى: غياب الجيش القوي جعل سوريا مستباحة
بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل
أحمد موسى يُحذّر من موجات نزوح غير شرعية لأوروبا حال تهجير الفلسطينيين |فيديو
بإطلالة رياضية.. محمد سامي في أحدث ظهور له
أحمد موسى ينعى اللواء حسن السوهاجي ويشارك ذكرياته مع الراحل: «عالج كثيرًا من سجناء الإخوان»
تعليم بورسعيد: فلسفة نظام البكالوريا الجديد مُطبقة في الدول المتقدمة
عرض توأم المنوفية المتوفي بعد جرعة تطعيم على الطب الشرعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد: الإفراج عن الرهائن أو مواجهة دمار شامل في غزة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

هدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بتصعيد عسكري واسع ضد قطاع غزة، محذرا من "تدمير كامل" للمنطقة في حال لم تستجب حركة حماس لشروط إسرائيل، وعلى رأسها الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وتجريد الحركة من سلاحها.

وقال كاتس في بيان صدر اليوم الأربعاء: "مع بدء المناورة البرية وانتقال قيادة العمليات إلى القادة الميدانيين، تم تدمير 25 برجا في غزة، وهو رقم كبير وله دلالة استراتيجية".

وأضاف: من أجل إزالة أي تهديد محتمل على القوات البرية، جرى استهداف عناصر مسلحة وتدمير بنى تحتية عسكرية. كما طلب من السكان المدنيين الانتقال جنوبا حفاظا على سلامتهم".

وفي تحذير شديد اللهجة، صرح الوزير: "إذا لم تطلق حماس سراح المختطفين وتلق سلاحها، فسنحول غزة إلى أنقاض، لتكون شاهدا على ما فعله مقاتلوها من جرائم قتل واغتصاب".

توسع في العمليات البرية وفتح ممر للخروج

تأتي هذه التصريحات في وقت تتسع فيه العمليات البرية الإسرائيلية، وسط ضغوط سياسية وعسكرية متزايدة على حماس، وتحذيرات دولية من كارثة إنسانية تلوح في الأفق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، فتح "مسار انتقال مؤقت" عبر شارع صلاح الدين، يربط شمال القطاع بجنوبه، لتسهيل حركة السكان الفارين من مدينة غزة، وذلك لمدة 48 ساعة تنتهي ظهر الجمعة.

المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، نشر عبر منصة "إكس" بيانًا أشار فيه إلى أن الممر سيساعد في تقليل المخاطر على المدنيين مع تصاعد وتيرة الهجوم.

قصف مكثف وتحذيرات أممية

في موازاة ذلك، أعلن الجيش أنه قصف أكثر من 150 هدفا في مدينة غزة منذ مساء الاثنين، في إطار توسيع عملياته البرية للسيطرة على المدينة، بعد أسابيع من التحذيرات لسكانها بضرورة الإخلاء نحو الجنوب.

وتحدثت تقارير صحفية عن موجة نزوح ضخمة من المدينة، وسط مشاهد لعائلات تتحرك سيرا أو باستخدام عربات بدائية، في ظل انعدام البدائل الآمنة.

وقدرت الأمم المتحدة، في تقرير نهاية أغسطس، أن قرابة مليون شخص يقطنون مدينة غزة ومحيطها. وأفاد الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بأن أكثر من 350 ألفا غادروها مؤخرا، في وقت يؤكد فيه كثير من السكان تمسكهم بالبقاء، بسبب غياب أماكن آمنة في الجنوب.

اتهامات دولية بالإبادة

وتزامنا مع التصعيد، خلصت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى أن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب التي دخلت عامها الثاني، ما يعكس تصاعد المخاوف الدولية من تداعيات العمليات الجارية.

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس شروط إسرائيل الأسرى الإسرائيليين قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

في جيبك جاسوس.. حكاية تصريح لـ نتنياهو أثار قلق شركات المحمول

ترشيحاتنا

إيناس مكي

إيناس مكي: إحنا 5 إخوات وأنا من شجعت أحمد على دخول مجال التمثيل

كيت بلانشيت

بدأت كومبارس في السينما المصرية.. تكريم كيت بلانشيت في الجونة السينمائي

عملنا فيلم اتمنع.. نسرين أمين تمازح جمهورها بصورة مع براد بيت

عملنا فيلم اتمنع.. نسرين أمين تمازح جمهورها بصورة مع براد بيت

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟.. رقم 4 مفاجئة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟

بعد ظهوره في الأسواق.. اعرف فوائد الرمان وعلاقته بأخطر الأمراض

الرمان
الرمان
الرمان

مشروب غير متوقع يعالج آلام الدورة الشهرية والبطن

الدورة الشهرية
الدورة الشهرية
الدورة الشهرية

طرق الوقاية من مرض إمام عاشور.. وهذه أهم الأعراض

إمام عاشور
إمام عاشور
إمام عاشور

فيديو

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

المزيد